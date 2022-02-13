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Oyuncu Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer (67), son yolculuğuna uğurlandı.

13 Şubat 2022 Pazar 14:40
Oyuncu Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA, (DHA)

Oyunculuğunun yanı sıra pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan usta sanatçı Cemil Özbayer, 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un ölümünü sosyal medyadan duyurduğu Özbayer için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Özbayer'ın ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özbayer, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CEMİL ÖZBAYER 

Cemil Özbayer, 1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer; Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan ders aldı. Konservatuvarda öğrenci olduğu sıralarda Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan Özbayer, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti. 'Bizim Aile', 'Büyük Buluşma', 'Kuşdili', 'Hakkını Helal Et', 'Milat' ve 'Kollama'nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan Özbayer, 2007'de 'Hacı Bayram Veli' ve 2011'de 'Berlin Kaplanı' sinema filmlerinde de yer aldı.

DHA

Son Güncelleme: 13.02.2022 15:15
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