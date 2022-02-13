Oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

İSTANBUL,(DHA)

Tiyatro oyunlarında yönetmenlik yapan, televizyon dizilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli ve Berlin Kaplanı sinema filmlerinde aldığı rollerle de tanığımız , Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti. 67 yaşında hayatını kaybeden Özbayer için DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, mesaj yayımladı. Kurt mesajında, " "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.