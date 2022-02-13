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Oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

13 Şubat 2022 Pazar 14:40
Oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

İSTANBUL,(DHA)

Tiyatro oyunlarında yönetmenlik yapan, televizyon dizilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli ve Berlin Kaplanı sinema filmlerinde aldığı rollerle de tanığımız , Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti.  67 yaşında hayatını kaybeden Özbayer için DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, mesaj yayımladı. Kurt mesajında, " "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 13.02.2022 14:42
Anahtar Kelimeler:
Emekli OyuncuDevlet TiyatrolarıCemil ÖzbayerOyuncuTiyatroHacı Bayram VeliBerlin Kaplanönce VatanDT
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