Oynadığım hiçbir filmi festivale göndermedim

ANKARA AA - "Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, Antalya Film Festivali'nde yaşadıklarından dolayı uzun yıllar filmlerini festivallere göndermediğini belirterek, "Haksızlık var. Ben de ondan sonra 'Bir daha benim hiçbir filmimi festivallere göndermeyeceksiniz.' dedim yapımcıya. Herkes bir durdu, 'Ya sen kimsin mesela?' dendi. Yapımcılara çünkü faydası olacak. Yok, Antalya'ya göndermek niyetindeyseniz başka arkadaş oynasın dedim. Hiçbir festivale gidecek filmi ben istemedim. Oynadığım hiçbir filmi de festivale göndermedim. Ta ki 2011 senesine kadar." dedi.

Sanatçı Engin Çağlar, sinemayla iç içe geçen 55 yılı, Film-San Vakfında 7 yıldır sürdürdüğü vakıf başkanlığını, üniversitelerde ve kendi adına kurduğu atölyesinde gerçekleştirdiği sinema eğitim söyleşilerini, ilk filmlerini, Fatma Girik, Neriman Köksal, Sadri Alışık, Metin Erksan ve Hayri Esen ile anılarını, 1970 Türkiye ve 1971 Avrupa Güzeli eşi Filiz Vural ile 50 yıllık mutlu evliliklerinin hikayesini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Duvarda sizin yazıp yönettiğiniz "Babam Benim" film afişi var, önce onu sorayım. Yeni bir film mi?

"Babam Benim, benim çekeceğim film. Bir baba-kız hikayesi olacak. Fotoğraf olarak afiş yaptık. Kızın kim olduğu belli değil şu anda. Çünkü 5-6 senedir var. Kızın belirli bir yaşta olması lazım. Üniversiteyi bitiriyor, doktor oluyor. 25 yaşında falan oluyor, 6 yıl eğitimleri var. İlk doktor atandığı yerde bir adamla karşılaşıyor, balıkçı. Babası o. Baba kızını tanımıyor, kızı da babasını. Hikayesi benim. Senaryo hazır. Parasal sıkıntı yüzünden yapamadık. Sinemalardaki hareketlenme daha da ilerlesin, çekeceğiz. Nihayet para kazanmak için yapılıyor, herkesin alacağı var oradan. Sinema ile ilgili bir şey olduğu zaman hiç kötü olmam, hep iyi olurum."

Dileriz kısa zamanda çekersiniz filminizi. Film-San Vakfındayız. Siz de başkanı olarak uzun süredir burada görevinizin başındasınız, ne güzel.

"Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ben Film-San Vakfının aşağı yukarı 7 senedir başkanıyım. Bizim her 3 senede bir seçim yapılıyor. Ben 1, 2 ve 3. seçimi kazanan ilk başkanıyım. Zaten vakıf kanununa göre 3 dönemden fazla başında kalamıyorsunuz. 3 kez seçimi kazanıp, sonra bir arkadaşınıza devrediyorsunuz. Benim 2,5 senem falan var."

Yeşilçam'da geçen 55 yıl, bir ömür aslında ve yine Yeşilçam sokağındayız. Beyoğlu’ndan hiç ayrılmamışsınız.

"Benim için de önemli tabii, evet. Sinemanın çok güzel bir dönemi var. Hem dünya sinemasının hem de paralelinde Türk sinemasının bir tarihi var. (Türk sineması) Şu anda bulunduğumuz sokakta başlamış. Burada eskiden 70-80 film şirketi vardı. Şimdi film şirketleri kalmadı. Başka yerlerde dizileri çekmek için firmalar var."

"Ben sinemaya gönül verdiğimden beri hep sinemanın içinde oldum"

Neler yaşadınız o dönemlerde, kimler vardı burada, bu sokakta? Hatta bu binada kimlerle aynı havayı soludunuz? Kimler geldi geçti?

"En eskilerden bir tanesiyim Türk sinema tarihinde. Büyük bir kısmı rahmetli oldu. Bir kısmı da tabii artık çalışamaz durumda. Ama ben sinemaya gönül verdiğimden beri hep sinemanın içinde oldum. Yurt dışında okudum. İlkokuldan sonra Robert Koleji imtihanını kazanarak 5 sene orta bölümünde okudum. Oradan Şişli Terakki'ye gittim. Bitirdikten sonra da Almanya'ya gitmek için imtihana girdim. Yurt dışına imtihanla gönderiyorlardı. Türkiye'nin dövizi her zaman olduğu gibi o zaman da kısıtlı. Ancak hak eden ve Ankara'da yapılan devlet imtihanını kazananlar yurt dışında okuma hakkı elde ediyordu. İşte ben de onlardan birisiyim. 1961-1965'te Almanya'da kaldım, üniversite okudum. Oradan askerlik yapmak için döndüm. O zaman askerlik 24 ay. Şimdiki gibi öyle lokma askerlik yok. Biz uzun süre askerlik yaptık. Hatta 36 aydı, donanmada denizci olmak. Ben ona da razı oldum. Kaydımı yaptırdım ama 1960 ihtilalinden sonra çıkan kanunla ayrıcalık olmasın diye hepsi 2 sene yapıldı, Ben de bahriye askeri olarak hatta 26 ay yaptım. 1. Kıbrıs Harekatı'nda biz Kıbrıs'a giden grupta olacaktık denizde. Sonra Johnson Mektubu ile yarı yoldan döndü donanma. Ben de orada askerliği bitirdim. Almanya'da 4 sene kaldığım için, orada kalma ve çalışma hakkım vardı."

Almanya'da iç mimari okudunuz değil mi?

"İç mimari okudum evet, güzel sanatlar fakültesinde. Babamın mesleği. Babam da güzel sanatlar mezunu. İstanbul'da o zaman Güzel Sanatlar Akademisi'ydi şimdi ismini değiştirdiler, Mimar Sinan Üniversitesi oldu. Babam oradan mezun. Tabii erkek çocuk hep babasının tarafına gider."

Anne-babanız eğitimci bildiğim kadarıyla?

"Evet, annem de babam da ilkokul öğretmeni. Hatta o zaman Atatürk cumhuriyeti, öğretmenlik çok üst düzeydi. Halam, teyzem, dayım, eniştem hepsi ilkokul öğretmeni ve öğretmen okulu mezunuydu. Benim anne tarafımdan 9 kuzeniz. Onların da çoğu anneleri, babaları gibi eğitimle ilgili oldu. Ailede bir tek memur olarak, öğretmen olmayan ben varım. Ama o benim içimde hep varmış. Beni şimdi sinema bölümü ile ilgili okullar davet ediyor ve sinema okullarına gidip sinema söyleşisi yapıyorum. Sahneye çıkıyor, sinemayı anlatıyorum."

Bir nevi eğitim veriyorsunuz gençlere?

"Evet ama onların kadrosunda memur statüsünde değilim."

Oyuncu olarak ne şanslısınız ki bir öğretmeni de doktoru da mimarı da oynayabilirsiniz değil mi?

"Tabii. Pazarda hamalı da oynadım, profesör doktoru da mühendisi de şarkıcıyı da. Her rolü oynar sinema oyuncusu. 'Ben şunu oynarım, şunu oynamam.' diye bir şey yok. Ama hep ismi en yukarıda olan, afişlerde ismi yazılan, başrolü oynayan kadınla erkek oyuncudur."

"Filmin jönü" diye geçiyordu isminiz.

"Jön genç demek aslında. Filmin jönü-jöndamı yani genç kızı ve genç erkeği, evet."

"Öğretmen Yayınlarında uzun yıllar babamla ortak çalıştım"

Anneniz Makedonya göçmeni, Üsküplü. Babanız ise Azak Denizi kıyısından Şüküroğlu Aşireti'nden gelen Sadık Övet. Babanız ilkokullardaki harita ve atlas küreleri tasarlayan önemli bir isim.

"Evet. Cağaloğlu'nda 'Öğretmen Yayınları' diye bir şirketimiz vardı. Orada ben de babamla ortak olarak uzun yıllar çalıştım. O rahmetli olunca ben yine devam ettim. Ama sonra format değişti. Onun için ben de sinema ağırlıklı işlerde çalıştım."

Çocukken babanızla atlas üzerinde ülkelere bakar mıydınız, ilgilenir miydiniz mesela?

"Tabii ki. Matbaacıyım ben. Babam beni gönderirdi. Orijinalini babam yapardı, güzel sanatlar akademisi zamanında. Çok güzel resmi var. Benim de resmin çok iyiydi. O orijinalleri yapar ama onun matbaada 3 bin-5 bin basılacak seviyeye gelmesi lazım. Matbaadaki baskı işlemlerinin başında ben oldum. Bende marifet çok."

Çok hoş. Peki, Ses Dergisi Yarışmasına girip ikinci oluşunuz ve oyunculuğa başlamanız Fatma Girik'le.

"Evet, 1962 senesinde Ses ve Hayat Mecmuaları vardı, renkli tifdruk baskı. Hayat, meşhurların hayat hikayeleri, politikalarına göz atan siyasi bir taraf mecmuasıydı. Ses Mecmuası da sinema, tiyatro, oyuncularla röportajlar yapan sanatla ilgili bir dergiydi. 1963 senesinden itibaren gençler sinemaya çok meraklı. Film sayısı çoğalınca kadronun oluşması, kadın-erkek başrol ve alt rollerin oluşması adına yapılan bir yarışmaydı. Çünkü senede 299 sinema filmi çekildiği bir dönem var Türkiye'de. İlk başlarda tabii daha azdı. Biz sinema oyuncuları olarak her ay bir filmde oynardık. Her ay bir filmde oynarsan, senede 12 film çekersen aranan oyuncusun sen. Öyle 4-5 filmle aranan oyuncu olman mümkün değildi. Ben ilk başlarda hep 12 filmde oynadım."

Başta "Kadın Değil Baş Belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" olmak üzere sayısız filmde oynadınız, dönemin 4 yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le, Selda Alkor, Itır Esen, Emel Sayın gibi önemli isimlerle çalıştınız değil mi?

"Evet. Hülya Avşar da var. Ben hepsiyle çalıştım. Hem öndekiler, benden daha evvel oyuncular var. Benden daha evvel başlamışlar. Ben biraz geç geldim. 28 yaşındaydım sinemayı kazanıp geldiğimde. Çünkü erkeklerde bir de askerlik sorunu var. İki sene de askerlikte gidiyor tabii. Ben onu da bekledim çünkü başlarsın, sonra araya 2 sene askerlik girer, arası sıkıntı olur sonrası. Ben üniversiteyi de Avrupa'yı da, askerliği de halledeyim diyene kadar 28 yaşına geldim. 28 yaşından beri Türk sinemasının içindeyim. Şu anda Film - San Vakfı'nın da başkanıyım ve oyunculuk kadar, yöneticilik, organize işleri yapmak, festivalleri de organize etmek hep bana nasip oldu diyelim."

"Fatma'nın bir ayrıcalığı vardı, böyle bakardı gözleri masmavi, çok candan, çok yardımseverdi"

Peki hepsi birbirinden değerli başrol kadın oyuncuların içinde en uyumlu, keyifle çalıştığınız kimler oldu?

"Tabii ki hepsi birbirinden değerli. Ama Fatma Girik, hem ilk oynadığım filmin kadın oyuncusu hem de sonradan da çok çalıştığım isim oldu. Fatma'nın bir ayrıcalığı vardı, böyle bakardı gözleri masmavi, çok candan, çok yardımseverdi. Yani düşünsenize ilk film çekimine gidiyorsun, yönetimi, teknik kadroyu, ekibi, oyuncu kadrosunu tanımıyorsun. Bir de çok meşhur, çok sevilen, Türkiye'nin bildiği bir kadınla karşılıklı oynuyorsun. Onun sana bakışı, tavrı yani yardım mı ediyor seni köstekliyor mu, destekliyor mu? Öyle bir şeyler de vardı. Ben sinemaya gelmeden evvel bütün literatürü okudum. Hem Hollywood sinemasını, hem dünya sinemasını okudum. İngilizce ve Almanca, iki lisanda da sinema için yazılmış önemli kitapları orijinallerinden okudum. Müthiş bir zevk. Oynuyorsun, en kabiliyetli teknik ekip çekiyor seni, en güzel ışıkla. Çünkü mecburlar sana, başrol oynuyorum. En iyi, en güzel beni göstermeleri lazım kadın oyuncuyla ikili olarak tabii."

Bir kadın ve bir erkek başrol, filmin bel kemiği ama kadın oyuncuların erkeğe, erkek oyuncuların kadına çelme takması ya da köstek olması durumu oluyor muydu gerçekten?

"Bazılarını ben hissediyorum oluyor. Aralarında bir sürtüşme olursa olur. Yani bir de yeni gelmiş birisiysen. Yani dedim beni kabul ederler mi? Etmezler mi? Bilemiyorsun ne olduğunu. Önünden geçer, hafif yan durur. Sana gelen ışığı gölgeler. Senin yüzün siyah çıkar, sahnede çekilmiş olur, yandın."

Ama siz şanslıymışsınız rahmetli Fatma Girik ile oynadınız ilk filminizi ‘Öksüz’ ile. Sonrası da güzel gelmiş.

"Evet, Öksüz'de. Fatma çok yardımcı olurdu. Can dostumdu benim. Dediğim gibi sonra çoğu filmde Fatma ile oynadık. Türkan Şoray ile 3 sinema filmim var. O da arka arkaya geldi. Şimdi dördü de sinemanın kraliçeleri. Oynadıkları her film büyük iş yapıyor, oynadıkları her film her festivale gidiyor. Her şehirde seyircisi var, gösteriliyor. Şimdi bu 4 kadınla karşılıklı oynamak, onların popülaritesini sen de alıyorsun demek. 'Kim Fatma'yla Türkan'la, Hülya Koçyiğit'le karşılıklı oynayan bu yeni çocuk?' deniyor ama 3-4 sene sonra da başlıyorlar benim yanıma da yeni gelen kızları koymaya. Artık sen Türk sinemasına mal olmuş oluyorsun böylece."

"Siyah-beyazlar dahil filmlerimin arşivi bende mevcut"

Efendim filmlerinizin arşivi dahil Türk ve dünya sinemasından filmlerin ve kitapların yer aldığı sinema ve sanat tarihi kütüphaneniz varmış evinizde, öyle mi? Sanıyorum 18 tane siyah beyaz filminiz sonrasında renkli filmlere geçiş ile sayısız filminiz var.

"Evet. 18 tane doğru."

Bu arşivi tutmanız bilinçli bir seçim miydi? Çünkü sinemacıların çoğu arşivlerini ya çok tutmaz ya bulamaz ya da filmler yanmış olur. Bu filmlerinizin hepsi sizde mevcut mu gerçekten?

"Evet, mevcut. Renkli filmin sahibi çok. Herkes sahip çıkmış. Renkli filmlerden hiç eksik, kayıp yok. Sütlüce'deki müze var o zaman. Şirketlerin ve film sahiplerinin birer kopya verdikleri bir yer. Orada siyah-beyaz dönemi ağırlıklı. Siyah-beyaz filmle renkli filmin emisyonunda farklılık var. Siyah-beyaz film oynuyor, bitiyor, Anadolu'ya da gönderiyorlar, geliyor. Depoya koyuyorlar. Ondan sonra bakıyorlar ki, depoda çok yer kaplıyor. Asidin içine atıyorlar siyah-beyaz filmi. O asit çözüyor üstündeki siyahlığı, filmin ana emisyonunu. Filmi çıkarıyorsun bembeyaz. Hiçbir şey kalmamış. Öyle çok kayıp film var. Benim 9-10 tane filmim var siyah-beyaz, ona sahip çıkılmış. Ben de sahip çıktım. Bende hepsinin kopyası var. İşi bitti diye Anadolu'ya gönderdikleri, orada kaybolan veya geldiği zaman emisyonu çözülen filmleri kesip, ayakkabıların bağlarının ucuna takılan naylon şerit olarak kullanıyorlardı."

İlginç, bilmiyordum.

"Tabii. Sinemada benim anlatacaklarımı herkesin bilmesi mümkün değil. Filmin emisyonu çıkıyor, altından 2-3 gram gümüş çıkıyor. Gümüş oksittir filmin üstündeki. Işığı görünce bir kısım yanıyor, siyah yanıyor, o da negatiftir. Negatiften basıyorlar pozitife. Onun içinde nitrat asitte çözülünce 2-3 gram gümüş kısım aşağı düşüyor. İşte o 2-3 gramlık gümüş için koca 300 metrelik filmi, bobini atıyorlar. Çıkanı da kesip kesip ayakkabıların bağlarının uçlarına takılan o naylon şerit haline getiriyorlar."

Maşallah oyunculuğunuzun yanı sıra teknik anlamda da bilgi ve detaylara hakimsiniz.

"İnsan bir iş yapıyorsa onun her şeyi bilmesi lazım. Yani ben onu biliyorum, onu bilmiyorum yok öyle bir şey. Sinemadan bana kim ne sorarsa sorsun, 'Bir dakika, ben şu kitabıma, notlarıma bakayım da size anlatayım.' demem. Anında anlatırım. Üniversitelerde de söylüyorum bu lafı. Sinema okuttukları üniversitelere gidiyorum. Salon dolu, önde de hocalar oturuyor. Bana aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz sinemayla ilgili diyorum. Bir dakika ben bir notlarıma bakayım demem."

Üniversitelerin sinema bölüm öğrencileriyle buluşurken mezun olunca yönetmen ve kamera arkası teknik alanlarda çalışmak isteyen gençleri nasıl buluyorsunuz?

"Şimdi şansları az. Çünkü aşağı yukarı 240 üniversite var Türkiye'de şu anda. Bunun 180 tanesinde sinema bölümü var. Oradan çıkan öğrencilerin o kadar iş bulma şansı yok."

180 üniversite ve sinema bölümü aslında ciddi bir rakam ve böyle düşününce sinema dahisi bir ülke olmamız gerekiyor gibi. Sizce de öyle mi?

"Tabii evet ama işte hiçbir şey bilmezsek ne kolay gidiyor. Zor. Çok meraklı olanlar, işi titizlikle ele alanlar da teknik ekip oluyor. Yönetmenlik, kameramanlık yapıyor. Oyunculuk başka bir şey. Güzel genç kızlar ve yakışıklı erkekler olması lazım. Dünya sinemasında da Türk sinemasında da böyle. Bizim başrol oynayan bütün kızlarımız çok güzeldir, erkeklerin hepsi yakışıklıdır. Tabi öyle çıkıyor çünkü. Herkesin, bütün seyircilerin sevdiği kadın, sevdiği erkek oyuncu var."

Mesela kimler var Türkiye'de beğendiğiniz genç kız ya da erkek oyunculardan?

"Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın. Hepsi bir harika."

O sizin döneminizin güzel yıldızları. Bugün, şu dönemde mesela izlediğiniz yenilerden kimler var?

"Kimler var?"

Çok sayıda genç oyuncu var, ben size soruyorum sizin beğendiğiniz kimler var diye?

"Ben soruyorum, isimleri var mı? Kimler var? Şu dizide Ayşe rolünü oynayan bir kız var, gördün mü? Kızın ismi ne? Bizde Türkan Şoray'ın, Hülya Koçyiğit'in, Fatma Girik'in, Engin Çağlar'ın, Cüneyt Arkın'ın filmi var. Şimdikilerde isim olarak kimin filmi, dizisi var?"

Çok var. Fahriye Evcen, Serenay Sarıkaya aklıma ilk gelenler.

"Ne yapıyor şimdi mesela onlar?"

Dizilerde oynuyor, filmler çekiyorlar.

"5 sene sonra? 5 sene evvel de çok meşhurlar vardı. Ne yapıyorlar şimdi?"

Evet bugün projesi olmayan popüler oyuncular belki de bir süre sonra unutulabiliyor. Fakat siz hala varsınız ve sizin döneminizin oyuncuları hala sevgiyle anılıyor ve hatırlanıyorsunuz. Bunun formülü nedir? Şimdikiler sizin kadar şanslı mı?

"Evet varız doğru. Çünkü bizim dönem kendi isimleriyle anılıyor, oynadıkları rollerin ismiyle değil. İşte Türk insanına çok tesir eden hikayelerde, rollerde resimlerimiz hala kalmış insanların beyninde. Türk sinema tarihi var. Ben biliyorum kimlerin olduğunu. Son on senedir Türk sinema tarihi diye bir kitap yok. Beş senedir olanlar nerede? Kim olduğu belli değil. Ama biz 1914 senesinden beri gelen yönetmen, kadın oyuncu, erkek oyuncu, yardımcı oyuncu, karakter oyuncusu hepsinin isimlerini biliyoruz. Hepsinin filmleri oynuyor. Tabii Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) de filmler var. Orada bir stok var. Bütün filmlerden hem teknik malzeme, hem çekilmiş siyah-beyaz filmler. Orada bayağı iyi de korunuyor. Yani saklandıkları yerin ısısı, raflama sistemi ona göre. Her şeyin içinde olduğum için biliyorum. Bir hanım şimdi üniversitenin başında, o davet etti bizleri. Benim tekniği de iyi bildiğimi, oyunculuk içinden geldiğim için herkesi tanıdığımı bildikleri için çağırıyor, davet ediyorlar. Ben de gidiyorum. Hiç hayır demedim bugüne kadar. Sinemayla ilgili kim varsa beni davet eden hepsine gidiyorum."