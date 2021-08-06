OYA BAŞAR VE BEGÜM BİRGÖREN’İN BAŞROLÜNÜ PAYLAŞTIĞI 'PLASTiK AŞKLAR' YENİDEN SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR

HABER: NEDRET HOTUN

Usta oyuncu Oya Başar ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı ‘Plastik Aşklar’ dünyayı saran Pandemi sürecinin hafiflediği bu dönemde yeniden tiyatro seyircisi ile buluşuyor.

Yıllar sonra, usta oyuncu Oya Başar’ı sahnelere döndürmeyi başaran Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazdığı ve Begüm Birgören’in başrolünü paylaştığı Plastik Aşklar tiyatro oyunu, tüm sezonu kapalı gişe oynamıştı. Pandemi nedeniyle oyunlarına ara veren Anatolia Performance sahnesi 5 Ağustos Perşembe günü Maçka Küçük Çiftlikpark’ta yeniden perdelerini açıyor.

Yapımcılığını Latif Koru’nun yaptığı oyunun yönetmenliğini Orçun Ucal yapıyor. Plastik Aşklar’ın Ağustos ayı programı da; 5 Ağustos İstanbul Küçük Çiftlikpark, 19-20 Ağustos Bursa DT Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, 25 Ağustos Kadıköy Selamiçeşme Parkı Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Sahnesi olarak açıklandı.

Plastik Aşklar; günümüz modern mizah anlayışının 90 dakika boyunca sergilendiği, son dönemim en güçlü iki kişilik oyunlarından.