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OTOMOBİL HURDASINDAN SANAT ESERİNE

Otomotiv servisinden çıkan hurda parçalarını topladı, atölyede işledi. Ortaya 3 ileri dönüşüm eseri çıkardı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 18:34
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OTOMOBİL HURDASINDAN SANAT ESERİNE

NEDRET HOTUN

BURSA

Doğuş Otomotivi sürdürülebilirliği vurgulamak amacıyla işbirliği yaptığı heykeltraş Mustafa Tuğrul’un ürettiği heykeller Galataport İstanbul’da sergilenmeye başladı.

Tuğrul, soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvan türlerine işaret etmek amacıyla Kızıl Geyik ve Telli Turna’yı yorumladı. Sanatçı bu 2 eserin yanında doğayı temsilen yaklaşık 2,5 metrelik bir çam ağacı figürü üretti.

Sanatçı 3 eseri için yarım ton hurda kullanmış. Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’ndeki sergi 20 Ocak’a kadar açık olacak.   

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
OtomotivSanat EseriMustafa TuğrulGalataport İstanbulTelli TurnaKızıl Geyik
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