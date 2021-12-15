OTOMOBİL HURDASINDAN SANAT ESERİNE

NEDRET HOTUN

BURSA

Doğuş Otomotivi sürdürülebilirliği vurgulamak amacıyla işbirliği yaptığı heykeltraş Mustafa Tuğrul’un ürettiği heykeller Galataport İstanbul’da sergilenmeye başladı.

Tuğrul, soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvan türlerine işaret etmek amacıyla Kızıl Geyik ve Telli Turna’yı yorumladı. Sanatçı bu 2 eserin yanında doğayı temsilen yaklaşık 2,5 metrelik bir çam ağacı figürü üretti.

Sanatçı 3 eseri için yarım ton hurda kullanmış. Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’ndeki sergi 20 Ocak’a kadar açık olacak.