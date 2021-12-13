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Osman Sekiz filminin çekimleri bitti

Yeşim Değer Üstünkaya’nın haberi için tıklayınız...

13 Aralık 2021 Pazartesi 17:05
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Osman Sekiz filminin çekimleri bitti

HABER: YEŞİM DEĞER ÜSTÜNKAYA

Yönetmenliğini Ezel Akay’ın yaptığı, “Osman Sekiz” filminin yapımcılığını Ömer Kaya üstlendi ve birlikte Türkiye’de hiç denenmemiş bir ilke imza attılar. 

Fantastik, romantik ve eğlenceli filmin başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar paylaşıyor. 

Agorafobi hastası bir adamın beş canavar ile beraber eski bir köşkte başına gelen olayları anlatan, başka bir zamanda geçen ve çok ilginç bir atmosfere sahip olan film 28 Ocak 2022 de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Osman SekizÖmer KayaTim SeyfiBEGÜM BİRGÖRENKemal Uçar
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