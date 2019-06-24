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Oscar ödüllü aktör, İstanbul'a hayran kaldı

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktör İstanbul'da ortaya çıktı, kente hayran kaldı

Oscar ödüllü aktör, İstanbul'a hayran kaldı

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktör İstanbul'da ortaya çıktı, kente hayran kaldı

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:18
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Oscar ödüllü aktör, İstanbul'a hayran kaldı

İSTANBUL - Dünyaca ünlü Oscar ödüllü Amerikalı aktör Matthew McConaughey'in İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, ünlü aktör ile annesini kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.Tonguç, ünlü aktörün Boğaz'dan çok etkilendiğini, sadece İstanbul’u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes’i de mutlaka görmek istediğini söyledi.

Türkiye 2018 yılında 40 milyon yabancı ziyaretçi ağırlarken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'de tatil yapmayı tercih ediyor. O isimlerden biri de ünlü aktör Matthew McConaughey oldu. ''Dallas Buyers Club''taki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünün de sahibi olan 49 yaşındaki Teksas doğumlu aktör Matthew McConaughey eşi, çocukları ve ailesi ile İstanbul'da tatil yaptı. Gişede 665 milyon dolarlık hasılat yapan “En iyi görsel efektler” ödülünün sahibi de olan ‘Yıldızlararası’ filminde de oynayan  McConaughey ailesi ile İstanbul'u gezdiren isim ise tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç oldu.İnstagram adresinden aktörün İstanbul tatilini anlatan Tonguç, "Eşi, çocukları ve annesi ile birlikte geldi İstanbul’a; az vakitte çok yer gezdik. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu.Mutlaka tekrar geleceğim dedi; sadece İstanbul’u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes’i de mutlaka görmek istiyor. Ayrıldıktan sonra bu videoyu kaydedip yollamış bana. Bir de “Aynı zamanda bilgesin!" bilgisini paylaştı.

"BU ŞEHRİN BÜYÜSÜNE KAPILMADAN GİDEN YOK"

Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, instagram hesabından "Geçtiğimiz aylarda bir başka Oscar’lı Aktör Christopher Walken İstanbul’u benimle keşfetmeye gelmişti" dedi ve ekledi: İstanbul dünyanın en güzel şehri. Kevin Spacey, Billy Crystal, Robert Redford sadece birkaçı...Bu şehrin büyüsüne kapılmadan, “iyi ki gelmişim” demeden giden yoktu" (Fotoğraflı

DHA

Son Güncelleme: 24.06.2019 05:20
Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Aktör Matthew McConaugheyİstanbulOscar ödüllü Aktör
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