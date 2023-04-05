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Örümcek Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş 2 Haziran’da vizyonda

Tüm zamanların en ikonik süper kahramanlarından Örümcek Adam, Örümcek Evreni serisinin yeni filmiyle geri dönüyor. Merakla beklenen “Örümcek Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş” (Spider-Man: Across the Spider-Verse), 2 Haziran’da ülkemizde vizyona giriyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 15:48
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Örümcek Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş 2 Haziran’da vizyonda

İSTANBUL- Miles Morales, Oscar Ödüllü® Örümcek-Evreni serisinin yeni bölümü olan “Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş” ile geri dönüyor.  Yönetmenliğini Joaquim Dos Santos’un yaptığı filmde Morales, farklı boyutlardan onlarca ayrı Spider-Man’lerin yer aldığı çoklu evrende bir maceraya atılıyor.

Gwen Stacy’le yeniden bir araya geldikten sonra Miles, Çoklu Evrenleri geçerken orayı canları pahasına korumakla yükümlü olan Örümcek-İnsanlar’la karşılaşır. Ancak ne zaman ki bu kahramanlar karşılaştıkları yeni tehditle nasıl başa çıkılacağı konusunda anlaşmazlığa düşer, Miles kendini diğer Örümcekler’le karşı karşıya bulur. İşte şimdi o en çok sevdiği insanları koruyabilmek için kahramanlığın tanımını tekrar düşünmeli. 

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği “Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş”, 2 Haziran’da vizyonda olacak.

HABER: SELÇUK BULUT 

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Anahtar Kelimeler:
Örümcek Adam: ÖrümcekEvrenine Geçiş
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