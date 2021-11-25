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Orhan Veli’nin Şiirleri, İtalyan Bestecinin Notaları ve Ayşe Yavaş’ın Sesiyle Hayat Buluyor

Kiann’ın benzersiz müziği, Ayşe Yavaş’ın yorumu ve çellist Günce Uğurlu eşliğiyle Orhan Veli şiirleri müzikle dile geliyor.

25 Kasım 2021 Perşembe 13:22
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Orhan Veli’nin Şiirleri, İtalyan Bestecinin Notaları ve Ayşe Yavaş’ın Sesiyle Hayat Buluyor

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Contemporary müziğin özgün bestecisi İran asıllı İtalyan vatandaşı Kiann ile TRT Radyo 3 tecrübeli program yapımcısı Ayşe Yavaş Orhan Veli’nin şiirlerinde buluşuyor.

Kiann’ın benzersiz müziği, Ayşe Yavaş’ın yorumu ve çellist Günce Uğurlu eşliğiyle  Orhan Veli şiirleri müzikle dile geliyor.


Konser Orhan Veli’nin vefat yıldönümü haftasında, 20 Kasım’da, Ankara Erimtan Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.


Kiann’ın şair Orhan Veli gibi çok büyük bir değerin unutulmaz dizelerini müzikal yorumu, Ayşe Yavaş’ın sesiyle buluştuğu bu dinletide dizeler notalar dans edecek.
Her bestesinde kendi hayatından tecrübe ettiği duygularının izlerini paylaşan Kiann, okuduğu Orhan Veli şiirlerinin onun üzerinde yarattığı etkiyi Ayşe Yavaş’ın duygulu sesiyle harmanlayarak şiir ve müzik severleri benzersiz bir deneyime davet ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.11.2021 13:46
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Sevgül Eroğluİtalyan BesteciKiannOrhan VeliAnkara Erimtan MüzesiContemporaryİran Asıllıİtalyanönce Vatan
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