Orhan Şahinoğlu ‘Zühra’ adlı ilk romanını okurlarla buluşturdu

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Orhan Şahinoğlu’nun “Zühra” adlı ilk romanı, mart ayında raflarda yerini aldı. Yazar, Dorlion Yayınevi etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırdığı bu eserini bir kadının hayatı boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen başarı elde etmesini sınırsızca anlatabilmek amacıyla kaleme almış.

Eserinde Bitlis’in değerlerini, kültürünü ve yapısını anlatan Şahinoğlu, Zühra’yı şu sözlerle tanımlıyor: “Bu eser, içinde yaşadığımız toplumun kadına bakış yönünden satırlara indirgenmiş bir yansımasıdır.” Eser, okurlarına tüm cinsiyetçi tutumlara karşı savaşmayı ve bu mücadelenin daimi olması gerektiğini anlatmayı amaçlıyor.

Eseri için “Zühra; bana çok şey öğretti, hayata bakış açımı değiştirdi. Kadınları bir başka tanımamı, içinde yaşadığım toprakların yansımalarını ve bu bağlamda yaşanan ilişkilerin içsel serzenişlerindeki melodileri daha net duymamı sağladı.” yorumunu yapan yazar, şimdilerde ikinci eserinin hazırlıklarını yapıyor.