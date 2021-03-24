Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394
ALTIN
443.446
DOLAR
7.9464
STERLİN
10.8492
EURO
9.4092
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Fatih Belediyesi 40 zabıta...
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Yalova İli Termal Belediyesi...
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ORHAN PAMUK ‘VEBA GECELERİ’Nİ YAZDI

24 Mart 2021 Çarşamba 12:26
1 Okunma
ORHAN PAMUK ‘VEBA GECELERİ’Nİ YAZDI

HABER: NEDRET HOTUN

Nobel Ödülü sahibi Orhan Pamuk’un yeni romanı ‘Veba Geceleri’  raflarda yerini aldı.

Yazarın içinde bulunduğumuz bu salgın dönemine denk gelen eseri hakkında geçmiş yüzyılın veba salgınını konu alıyor olması dolayısıyla çokça da tahminde bulunulmuştu. Hem bu yanıyla hem yeni kitabının tanıtımı için belirli yöntemle dikkat çekiyor ‘Veba Geceleri’.

2 ay boyunca Yapı Kredi Yayınları’nın sosyal medya hesaplarından aralıklı olarak yayınlanacak videolardan ilki paylaşıldı.

Orhan Pamuk romanında 1900’lerin başında küçük bir Osmanlı adasında yaşanan veba salgınını anlatıyor.

Yazar 4 yıldır üzerinde çalıştığı romanında yer alan salgın temasının bugünle paralellikler gösterdiğini vurguluyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ORHAN PAMUK VEBA GECELERİNİ YAZDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKAN BAYÜLGEN’DEN BİR KAHVE BELGESELİ
OKAN BAYÜLGEN’DEN BİR KAHVE BELGESELİ
OGÜN SANLISOY ‘YAŞAMAYA DEVAM’ DİYOR
OGÜN SANLISOY ‘YAŞAMAYA DEVAM’ DİYOR
NÜKHET DURU’DAN YENİ ŞARKI
NÜKHET DURU’DAN YENİ ŞARKI
MUSTAFA ALTIOKLAR ‘SENARYO: KARAKTERİN YOLCULUĞU’  KİTABINI YAZDI
MUSTAFA ALTIOKLAR ‘SENARYO: KARAKTERİN YOLCULUĞU’  KİTABINI YAZDI
SERRA YILMAZ İTALYAN ‘VANİTY FAİR'E KAPAK OLDU
SERRA YILMAZ İTALYAN ‘VANİTY FAİR'E KAPAK OLDU
‘OSMAN SEKİZ’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
‘OSMAN SEKİZ’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 40 YAŞINDA
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 40 YAŞINDA
Kars'ta 86 yıllık taş çeşme
Kars'ta 86 yıllık taş çeşme
“Cosmos II” Sergisi - La Visione Art Gallery’de...
“Cosmos II” Sergisi - La Visione Art Gallery’de...

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma