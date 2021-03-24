ORHAN PAMUK ‘VEBA GECELERİ’Nİ YAZDI

HABER: NEDRET HOTUN

Nobel Ödülü sahibi Orhan Pamuk’un yeni romanı ‘Veba Geceleri’ raflarda yerini aldı.

Yazarın içinde bulunduğumuz bu salgın dönemine denk gelen eseri hakkında geçmiş yüzyılın veba salgınını konu alıyor olması dolayısıyla çokça da tahminde bulunulmuştu. Hem bu yanıyla hem yeni kitabının tanıtımı için belirli yöntemle dikkat çekiyor ‘Veba Geceleri’.

2 ay boyunca Yapı Kredi Yayınları’nın sosyal medya hesaplarından aralıklı olarak yayınlanacak videolardan ilki paylaşıldı.

Orhan Pamuk romanında 1900’lerin başında küçük bir Osmanlı adasında yaşanan veba salgınını anlatıyor.

Yazar 4 yıldır üzerinde çalıştığı romanında yer alan salgın temasının bugünle paralellikler gösterdiğini vurguluyor.