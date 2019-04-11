Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97329
ALTIN
239.623
DOLAR
5.7384
STERLİN
7.4963
EURO
6.4657
Tanery’ye en büyük destek İsmail YK’dan
Tanery’ye en büyük destek İsmail...
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alacak
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu...
Onur Barış ilk filmi 'Benden Hikayesi'yle Sait Faik'i beyaz perdeye taşıdı
Onur Barış ilk filmi 'Benden...
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak...

Onur Barış ilk filmi 'Benden Hikayesi'yle Sait Faik'i beyaz perdeye taşıdı

Genç yönetmen Onur Barış'ın, Türk edebiyatının usta öykücüsü Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını konu alan belgesel filmi 'Benden Hikayesi', özel gösterimlerin ardından 5 Nisan'da sinemalarda da vizyona girdi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ara Güler'in de yer aldığı belgesel 60 salonda gösterimde.

Onur Barış ilk filmi 'Benden Hikayesi'yle Sait Faik'i beyaz perdeye taşıdı

Genç yönetmen Onur Barış'ın, Türk edebiyatının usta öykücüsü Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını konu alan belgesel filmi 'Benden Hikayesi', özel gösterimlerin ardından 5 Nisan'da sinemalarda da vizyona girdi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ara Güler'in de yer aldığı belgesel 60 salonda gösterimde.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:40
6 Okunma
Onur Barış ilk filmi 'Benden Hikayesi'yle Sait Faik'i beyaz perdeye taşıdı

İSTANBUL - İlk uzun metrajlı filminde Barış, Türk edebiyatının usta öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını izleyiciyle buluşturuyor. Usta öykücüyü onun kendi perspektifinden, kendi hikayeleriyle anlatan filmde Sait Faik'i genç oyuncu Mert Er canlandırıyor. Kültür Bakanlığı'nca desteklenen, belgesel filmin çekimleri Sait Faik Abasıyanık'ın doğduğu şehir Sakarya, lise yıllarını geçirdiği Bursa, uzun yıllar yaşadığı ve hayatını kaybettiği Burgazada'da geçiyor. Doğa ve insan sevgisiyle bilinen ünlü  öykücünün, gelecek kaygılarının ana tema olarak işlendiği filmde, Sait Faik onu bizzat tanıyanlar tarafından da anlatılıyor. 

"VAKTİMİ SAİT FAİK GİBİ GÖZLEMLER YAPARAK GEÇİRİRDİM"

'Benden Hikayesi' filmini hakkında konuşan Onur Barış, "Bir film söyleşisinde denk geldiğim şöyle bir olay oldu. Söyleşi esnasında yönetmenle konuşurken,yönetmen şöyle bir laf etti: 'İnsan, en iyi filmini en iyi bildiği şey hakkında yapar' demişti. O laf benim zihnimde fazlasıyla yer etti. Öykü dünyasının, evreninin içerisinde en çok yer kaplayan İstanbul, Tarihi Yarımada, benim de öğrencilik yıllarımın geçtiği yerlerdi. Vaktimi Tarihi Yarımada sokaklarında dolaşarak, Sait Faik gibi gözlemler yaparak geçirirdim. Bu filmi yapmaya karar verdim" dedi.

SOKAK SOKAK GEZİP FİLMLERİNİN AFİŞLERİNİ KENDİLERİ ASTILAR

Filmin gösterime girmesiyle birlikte, ekibin toplanarak afiş çalışmasını da bizzat kendileri tarafından yapıldığını anlatan genç yönetmen, "Yani bu çok keyifli bir süreçti bizim için. Her şeyin içinde olmak, sonuna kadar emek vermek... Çünkü bir inancımız var, bir isteğimiz var. Afişleme sürecinde, hiç kimsenin afişinin üstüne afiş yapıştırmamayı kendimize misyon edinmiştik.  Bugün gezdiğimizde hemen hemen bütün afişlerimizin üstünün kaplandığını gördük. Burada bizim derdimizle çelişen bir nokta var, toplumun bazı kesimlerinde. Birbirimizin emeklerine daha fazla saygı göstermeliyiz." diye konuştu.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA SEVGİYİ MERKEZE ALARAK DEVAM ETTİK"

Genç yönetmenin eşi ve filmin sanat yönetmeni Merve Azade Barış ise, "Ben de ekiple beraber oradan oraya gezerek, onların hazırlıklarına yardım ettim. Birazcık ajanda görevi gördüm. Aynı zamanda yemeklerini hazırladım. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi" dedi. 

ARA GÜLER: "BAK, BU HERİF İYİ BENZİYOR ONA"

Filmin kamera arkası görüntülerinde Sait Faik'i canlandıran oyuncu Mert Er'in fotoğrafını gören Ara Güler, "Bak, bu herif iyi benziyor ona" diyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Genç Yönetmen Onur BarışSait Faik AbasıyanıkBenden Hikayesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Efsane” Geri Döndü Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...
“Efsane” Geri Döndü Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...
Çocuklar Zeugma Mozaiğini Tanıyacak!
Çocuklar Zeugma Mozaiğini Tanıyacak!
KISBÜ’de Aşık Veysel ve Nesimi anıldı
KISBÜ’de Aşık Veysel ve Nesimi anıldı
Masal Deyip Geçmeyin
Masal Deyip Geçmeyin
Roman müzisyenlerin hayatı foto-belgesel oldu
Roman müzisyenlerin hayatı foto-belgesel oldu
Gary Owen’ın Iphegenia Oyunu İlk Kez Türk Tiyatrosunda Sahneleniyor!
Gary Owen’ın Iphegenia Oyunu İlk Kez Türk Tiyatrosunda Sahneleniyor!
Somalı kadınların çizdiği desenler küçük ev aletleriyle buluştu
Somalı kadınların çizdiği desenler küçük ev aletleriyle buluştu
18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Yarın Bitiyor
18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Yarın Bitiyor
Ünlü ressam; Rüyasını gerçekleştirmek için, koleksiyoner arıyor
Ünlü ressam; Rüyasını gerçekleştirmek için, koleksiyoner arıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans