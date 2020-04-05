Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı tarafından “Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri” online resim yarışması düzenleniyor

VHA / BAKÜ

İnsanlığın ciddi bir tehditle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, zorlukların en kısa sürede aşıla bilmesi için, bizler birer vatandaş olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeli, kendimize, yaşadığımız topluma karşı duyarlı olmalı, sosyal izolasyon kurallarına uymalıve mevcut kaynakları kullanarak, bu süreci verimli ve üretici bir şekilde değerlendirmeliyiz.

İnsanların sadece fiziksel sağlığının korunması değil, manevi dünyasının zenginleşmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 6-16 yaş grubu öğrenciler arasında, "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu uluslararası online resim yarışmasını ilan ederek, onları bu yarışmaya aktif olarak katılmaya davet ediyor.

Yarışma, sanatsal hayal gücüne sahip olan yetenekli öğrencileri desteklemeyi onlara özgünlerini geliştirme fırsatı tanımayı, sanatsal etkinliklere teşvik etmenin yanı sıra, Türk halklarının zengin kültürel mirasının, kadim geleneklerinin, ulusal-manevi değerlerinin korunması ve tanıtımı çalışmalarına genç kuşakların katılımının sağlanmasını amaçlıyor.

Resimlerin, Türk dili konuşan halkların ulusal gelenekleri ve törenleri yanı sıra Türk Dünyası'nın kültürel değerlerinin ortak özelliklerini yansıtması gerekmektedir.

SON KATILIM TARİHİ: 1 MAYIS 2020

Düzenlenen yarışmaya katılacak öğrenciler hakkında ayrıntılı bilgi (isim, soyadı, doğum tarihi, ikamet ettiği ülke, şehir, adres ve iletişim numarası, ayrıca konu aldığıkompozisyon ve ya geleneğin anadilinde ve ingilizce kısa özeti) ilave edilerek, resimlerin 1 Mayıs 2020 tarihine kadar [email protected] mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen resimler kurulacak özel bir web sitesinde online olarak sergilenecektir. Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili sosyal izolasyon kaldırılmasından sonra, resimlerin Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı`nın Bakihanov 73 A, Bakü, Azerbaycan Cumhuriyeti adresine postalanması gerekmektedir. Kazananlar özel diploma ve ödüllerle taltif edileceklerdir.

Konuyla ilgili bütün sorularınızı aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:

[email protected]