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ÖNCE VATAN’A BİR ÖDÜL DAHA

Uluslararası Başarı Hikâye Ödülleri 2022, dün İstanbul’da bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

09 Aralık 2022 Cuma 18:53
ÖNCE VATAN’A BİR ÖDÜL DAHA

HABER MERKEZİ

Uluslararası Başarı Hikâye Ödülleri 2022, dün İstanbul’da bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

RM’C PMU MASTER tarafından gerçekleştirilen geceye iş, sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Sunucu Deniz Akkaya ile DJ Uğurcan Bozcağaç’ın sunumunu üstlendiği Uluslararası Başarı Hikâye Ödülleri 2022’de gazetemiz yazarlarından Habib Babar,’Yılın En İyi Çıkış Yapan Uluslararası Gazeteci’ ödülüne layık görüldü.

Törende ‘Hayat Boyu Yaşam Ödülü’nü eski Türkiye güzeli ve Yeşilçam oyuncusu Sevgi Can Danlı aldı. Alzheimer hastalığıyla mücadele verdiğini söyleyen Danlı, “Ben 1968’in Türkiye güzeli seçildim. Ardından sinemaya geçtim, Yılmaz Güney ile birçok filmim oldu. O filmlerim ödüller kazandı. Zorluklarla çalıştık, kar-kış demedik çok emek verdik. Annemden bana Alzheimer hastalığı geçti. Birçok kurumla görüştüm, ardından Darülaceze’yi buldum. Orada kalıyorum ve bundan çok mutluyum. Bu güzel geceyi yaşattıkları için tüm arkadaşlarıma, kurumunuza, sevdiğim kardeşlerime, gazeteci arkadaşlarımıza, Darülaceze’ye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÖRENDE ÖDÜL ALAN BAZI KİŞİ VE KURUMLAR

Hayat Boyu Yaşam Ödülü: Sevgi Can Danlı (Yeşilçam oyuncusu)

DHA Genel Müdürü Onur Ödülü: Celal Korkut

FM Dergisi imtiyaz sahibi Onur Ödülü : Yusuf ERBAŞ

Yılın En Başarılı sinema araştırmacısı: Murat Avcı

Yılın En Başarılı Türkiye’yi Dünyada Temsil Eden Dünyaca Ünlü Sanatçıların Menajeri: Don Kerry

Yılın En İyi Müzik Yorumcusu: Aslı Güngör

Yılın En Başarılı Kadın Fantezi Sanatçısı: Esra Özmen

Yılın En Başarılı Genel Yayın Yönetmeni ‘SHOW TV ANA HABER’: Rıdvan Bıyık

Yılın Spor Onur Ödülü: Nagihan Karadere

Önce Vatan Gazetesi

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