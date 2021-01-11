ÖLÜMÜNÜ ARAYAN KIVIRCIK ALİ

" Sanatçı Ali Özütemiz'e ithafen "

Ey kıvırcık Ali

Yıllar yılı vurup saza

Tel yorulmuştu sen yorulmuştun

Ölümü arar olmuştun

Nerdesin diye sormuştun

Bilemedin ki

Şah damarından da yakındı

Büyük konuşmuştun

Oof oof

Daha 42 yaşındaydın

Eliyle koymuş gibi buldu Azrail seni

İyi mi ettin sanıyorsun

Kara toprağına kavuştun

Bak türküler öksüz kaldı

Bak sazın duvarda asılı kaldı

Bak seni sevenler sensiz kaldı

Mekanın cennet olsun...

Radyo Programcısı

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Not: Kıvırcık Ali adı ile bilinen isim, Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz

11 Ekim 1968 tarihinde Erenli, Turhal, Tokat'da doğdu

11 Ocak 2011 yılında Ankara' da katılacağı TRT 1' de yayımlanacak televizyon programına gitmek için Atatürk Havalimanına doğru yola çıkan saat 05.30' da Tepecik, Büyükçekmece de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

















NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

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