ÖLÜMÜNÜ ARAYAN KIVIRCIK ALİ
" Sanatçı Ali Özütemiz'e ithafen "
Ey kıvırcık Ali
Yıllar yılı vurup saza
Tel yorulmuştu sen yorulmuştun
Ölümü arar olmuştun
Nerdesin diye sormuştun
Bilemedin ki
Şah damarından da yakındı
Büyük konuşmuştun
Oof oof
Daha 42 yaşındaydın
Eliyle koymuş gibi buldu Azrail seni
İyi mi ettin sanıyorsun
Kara toprağına kavuştun
Bak türküler öksüz kaldı
Bak sazın duvarda asılı kaldı
Bak seni sevenler sensiz kaldı
Mekanın cennet olsun...
Radyo Programcısı
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
Not: Kıvırcık Ali adı ile bilinen isim, Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz
11 Ekim 1968 tarihinde Erenli, Turhal, Tokat'da doğdu
11 Ocak 2011 yılında Ankara' da katılacağı TRT 1' de yayımlanacak televizyon programına gitmek için Atatürk Havalimanına doğru yola çıkan saat 05.30' da Tepecik, Büyükçekmece de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
NİHAT İLİKCİOĞLU
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Tel. 0 532 764 44 48
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