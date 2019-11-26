“Olağan Şeyler” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Ali İlikler, Amina Jouayed, Anna Saıfulına, Aysel Özenir, Birsen Kaya Karaca, Cansu Bilir, Deniz Barlas, Deniz Uçkun, Dylan Kasapoğlu, Ecem Gürleyen, Evren Çelebi Kakan, Gamza Daşdemir, Gökçe Dizman, Gülsüm Yılmaz, Hatıra Asgharzadeh, İlkin Ümit, Meral Erel, Naz Işıksoy, Nihan Demiral, Nurdan Aykın, Ömer Faruk Boyacı, Özge İzgiş, Parviz Pirsa, Sümeyye Aksakallı, Yaman Yaman, Yücel Üzeyir

“Olağan Şeyler” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 2 Aralık 2019 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Gizem Günaçtı / Galeri Yöneticisi 0212 259 91 11