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Okay Temiz “Ritim Günleri” 13 Mayıs’da CRR Konser Salonu’nda...

Yerli caz ve müzik sahnemizin duayen ustası Okay Temiz, 2002 yılından itibaren her yıl doğum gününde gerçekleşen “Ritmin Günü” konserinin bu yıl 18. yılını ritim ustalarıyla kutluyor.

01 Mayıs 2022 Pazar 16:54
Okay Temiz “Ritim Günleri” 13 Mayıs’da CRR Konser Salonu’nda...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

 13 Mayıs Cuma, saat 20:00’de, İstanbul Belediyesi Kültür Daire Sosyal İşler Müdürlüğü katkılarıyla, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak konserin biletleri Biletix’den satılmaya başlandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Ritmin Günü” konseri, farklı müzik çevrelerini bir araya getirerek dünya ritimlerinin buluştuğu coşkulu bir müzik şöleni ve ritim festivaline dönüştürüyor.

Okay Temiz Söyleşimiz: “18. Ritmin Günü (Dünya’da Barış) değişik yerlerde oldu. 11 Şubat doğum günüm... Vesile ederek Ritim Günü de bu gün olsun... 20 sene İsveç’de kaldım. Kabul ettiler bir sene yaptılar... İngiltere’ye yazdım bir sefer benim hürmetime kabul ettiler... Her sene değişik insanlar getiriyoruz... Dünya kültürünün buluşması, kadına şiddet, çocuğa şiddet, tabiata saygı, doğaya saygı... bu tip isimler verdik konserlerimize... Kültür Elçisi olarak Dünya Kültürlerini buluşturuyoruz. Laylaylom değil. Konserlerimizin hep bir sloganı var... Gel Okay Temiz Konseri diye olmadı. Bir mesaj vereyim diyorum... Etrafımız problemle dolu... Konserden bir hafta evvel 7 Mayıs’da İsrail’ de çalacağız. İlk defa çağırıyorlar...  Daha 20 sene evvel çağrıyorlar İsviçre’deyken... Oryantil vip gelsin diyerek... Biz Barış Elçisiyiz... Yaptığımız müzikte barış var, sanat var, sohbet var... Kirli politikalara alet olmadım... Çok bana teklif ettiler... Tertemiz müzik yapıyoruz... Folklör çalıyoruz... Biz devam ettikçe o da devam edecek... Ben devam etmezsem gidersem başka yere geride kalanlar yapsın derim...  Enstürümantel müziği yaşatmaya çalışan bir müzisyenim” dedi... 

Okay Temiz’den 18. Ritmin Günü konserinde dünya ritmlerinin buluşması.

Yurtdışında uzun yıllar yaşayarak sayısız konser ve albüme imza atan ve ardından 1998’de Türkiye’ye dönen vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz; Hindistan’dan Senegal’e, İngiltere`den Küba’ya ve de Türkiye’ye dünyaca ünlü virtüöz sanatçıların katılımıyla dünya ritimlerini İstanbul’da buluşturmaya devam ediyor. Farklı kültürlerin ve ritimlerin buluştuğu bu etkinlik ve workshoplar ile sanatın evrensel değerlerini müziğin birleştirici gücüyle buluşturarak bugüne kadar dünya çapında birçok önemli yıldızı ülkemizde konuk eden konserler çok renkli görüntülere ve performanslara sahne olmakta. Bugüne kadar dünyaca ünlü birçok değerli müzisyen ve grubu, ritme meraklı müzikseverleri buluşturan etkinlik, dünyada ritmin babaları olarak nitelendirilen çok değerli usta müzisyenleri İstanbullu müzikseverler ile buluşturdu.

Önce Vatan Gazetesi

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Zambak KarabayOkay TemizRitim GünleriCRR Konser Salonundaönce Vatan
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