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Öğrenciler hurda parçalarını geri dönüştürerek eserler yapıyor

Van'ın Erciş ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, atık durumdaki sac, profil, demir gibi malzemeleri kartal ve kuş heykelleri, gemi, uçak, araba ve helikopter maketi ile süs eşyalarına dönüştürüyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 11:35
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Öğrenciler hurda parçalarını geri dönüştürerek eserler yapıyor

VAN AA- Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla hurda sac, profil, demir gibi malzemeleri birleştirerek kartal ve kuş heykelleri, gemi, uçak, araba ve helikopter maketleri ile süs eşyaları yapıyor.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle hem Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek hem de kendilerini geliştirmek için geri dönüşüm çalışması başlattı.

Çalışmada yer alan 35 öğrenci, atölyede kullandıkları ürünlerden arta kalan sac, demir, profil parçalarını kaynak makinesiyle birleştirerek birbirinden farklı tasarımlar ortaya çıkardı.

Bu sayede kendilerini geliştirme imkanı bulan öğrencilerin yaptığı ürünlerin, okulun döner sermaye işletmesi aracılığıyla satılarak gelire dönüştürülmesi hedefleniyor.

Öğrencilerin yaptığı ürünleri inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne ilçeden büyük destek verdiklerini söyledi.

Daha önce de proje kapsamında önemli çalışmaların yapıldığını belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle devam etti:

"Okulumuzdaki öğrencilerin, öğretmenlerinin de desteğiyle atölyelerdeki hurda parçalarını birer sanat eserine dönüştürmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem geri dönüşüm hem de Sıfır Atık Proje'siyle dünyaya örnek olan bir ülkeyiz. Evlatlarımızın ürettiği ürünlerin kıymete binmesi ve bunları atölyelerinde birer sanat eserine dönüştürmesi bizi çok mutlu etti. İlçemizde yaptığımız birçok sosyal donatı alanında Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi olarak burada üretilen geri dönüşüm materyallerini kullanacağız. Bu tasarımların sayısını artırarak evlatlarımıza gelir sağlayacağız. Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Devlet olarak bütün birimlerimizle evlatlarımızın yanındayız."

AA

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