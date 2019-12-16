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ÖĞRENCİLER AHMET ÜMİT’İ HEYECANLANDIRDILAR

Dünyaca ünlü yazarımız Ahmet Ümit, Çevre Koleji 8. sınıf öğrencileri ile buluştu.

ÖĞRENCİLER AHMET ÜMİT’İ HEYECANLANDIRDILAR

Dünyaca ünlü yazarımız Ahmet Ümit, Çevre Koleji 8. sınıf öğrencileri ile buluştu.

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:28
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ÖĞRENCİLER AHMET ÜMİT’İ HEYECANLANDIRDILAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Polisiye roman denince akla gelen ilk isim olan Ahmet Ümit öğrencilerle hem sohbet etti, hem tecrübeleri anlattı hem de kitaplarını imzaladı.

Çevre Koleji’nin 17. Kitap Şenliği kapsamında düzenlediği organizasyonda,

çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kitap şenliğinde Ahmet Ümit’e ve kitaplarına ilgi büyüktü. 8. Sınıf öğrencilerinin merakla sorduğu sorulara şaşırarak, büyük bir heyecanla yanıt veren Ahmet Ümit

Henüz yazım aşamasında olan yeni kitabından da bahsetti.

Kendisine ve kitaplarına gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan ünlü yazar Ahmet Ümit, kitapların gençliğe yol göstereceğine, yazarak ve okuyarak kendimizi daha iyi anlayabileceğimizin altını çizdi. Çevre Koleji 17. Kitap Şenliği edebiyatımızın güçlü kalemleri ve ülkemizin önde gelen yayın evlerinin katılımıyla 9, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Önce Vatan Gazetesi

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ÖĞRENCİLER AHMET ÜMİT’İ HEYECANLANDIRDILARYaşar Şenyüz
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