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Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak

TRT ortak yapımı filmler "Kuru Otlar Üstüne", "Club Zero" ve "La Chimera" festivalin ana yarışmasına seçildi.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:48
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Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak

İSTANBUL AA- Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 16-27 Mayıs'ta düzenlenecek festivalde, TRT ortak yapımı 3 film sinemaseverlerle buluşacak.

TRT ortak yapımları "Kuru Otlar Üstüne" ile Avusturyalı ödüllü yönetmen Jessica Hausner'ın "Club Zero" ve İtalyan sinemasının önemli yönetmenlerinden Alice Rohrwacher'in "La Chimera" filmi festivalin ana yarışma bölümüne seçildi.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan "Kuru Otlar Üstüne" filmi, dünya prömiyerini de festivalde yapacak.

TRT personeli olarak görev yapan Kürşat Üresin ve Cevahir Şahin'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapım, 12 Punto 2020'de "TRT Ustaya Saygı Ödülü"nün de sahibi olmuştu. Prodüksiyonu TRT'nin ekip ve ekipman desteğiyle gerçekleştirilen filmin kamera, ses, ışık ve kurgu ekiplerinde de yine TRT personeli görev aldı.

Nuri Bilge Ceylan 2014'te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve “Üç Maymun” filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü.

Jüri Başkanı, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filminin yönetmeni

Festivalin ana yarışma jüri başkanı, yönetmen ve senarist Ruben Östlund oldu.

Östlund, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmiyle 75. Cannes Film Festivali'nde en iyi filme verilen "Altın Palmiye Ödülü"nü kazanmıştı. Birçok festivalde gösterilen film, Avrupa'nın Oscar'ı olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında da ödüle değer görülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Club Zero Ve La ChimeraNuri Bilge Ceylan
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