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Nur Mehmet Munar "Yapımcılar farkındalık yaratmalıdır"

Türk sineması için yaptığı AR-GE çalışmaları sonrasında Hollywood ve Londra’da sinema üzerine eğitimler alan yapımcı Nur Mehmet Munar sinema filmlerinde ve dizilerde yapımcıların farkındalık yaratması gerektiğine dikkatleri çekti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 16:09
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Nur Mehmet Munar "Yapımcılar farkındalık yaratmalıdır"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Son günlerde sokak hayvanlarına artan şiddetten büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Nur Mehmet Munar “filmlerde ve dizilerde bu konular işlenmeli ve seyirciye mesajlar verilmelidir.” dedi.

Özellikle bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının daha zor şartlar altında yaşadığını söyleyen Nur Mehmet Munar “Yapılan araştırmalarda 10 hayvan sahibinden 6’sı kendi sahiplendikleri hayvanlarla oldukları süre boyunca hayattan daha fazla keyif aldıklarını ve daha çok güldüklerini belirtmişler. Bizlerde yapacağımız dizi ve sinema filmlerinde sokak hayvanlarını kullanmalı ve onları sahiplenmenin önemini göstermeliyiz. Böylelikle çocuklarımıza hayvan sevgisini daha rahat işleyebilir ve gelecek nesillere hayvan sevgisini aşılamış oluruz. Önümüzdeki günlerde çıkaracağım “Sana Aşk” adlı romanımda sokak hayvanlarına farkındalık yaratmak için bu konuyu işlemiştim. Ve kitabımdan elde edilecek gelirimin büyük bir kısmını sokak hayvanlarına bağışlayacağım” diyerek açıklamasını tamamladı.

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Nur Mehmet Munar Yapımcılar Farkındalık Yaratmalıdır
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