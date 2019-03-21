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“Nostalji Antep Sofrası” Yeni Mekanını Açtı...

İstanbul’daki Antep kebabının mutlaka tadılması gereken mekanı “Nostalji Antep Sofrası” 16 Mart Cumartesi günü Gaziantep Dernekleri Kurucu Başkanı İnal Aydınoğlu tarafından açıldı.

“Nostalji Antep Sofrası” Yeni Mekanını Açtı...

İstanbul’daki Antep kebabının mutlaka tadılması gereken mekanı “Nostalji Antep Sofrası” 16 Mart Cumartesi günü Gaziantep Dernekleri Kurucu Başkanı İnal Aydınoğlu tarafından açıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:52
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“Nostalji Antep Sofrası” Yeni Mekanını Açtı...

Gaziantep yerel mutfağı denince aklımıza genellikle çeşit çeşit tatlılar ve kebaplar geliyor. Ancak Antep mutfağı bununla sınırlı değil. Nitekim, gastronomi dalında UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilmiş olması da Gaziantep yemeklerinin aslında ne kadar çeşitli olduğunun bir göstergesi adeta…

Yöresel ve geleneksel yemeklerin mekanın sahipleri aslen Antepli olan Mehmet Aslan - Sedat Bulut  Gaziantep’ten 20 yıllık tercübeleri ile mekanın mutfağının sunumunu açılışa katılan konuklara yaptılar. Antep kebabını İstanbul’dakilere tattırmak için Ataşehir’e yakın yörelerine özgü yemeklerinin ve her çeşit soğuk mezelerinin olduğu mekanın açılışında Nevin Altıbaş Kalamış Sahil Lions Kulübü Kurucu Başkanı, Mustafa Lokman Zonguldak Cumhuriyet Savcısı ve Kadıköy Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürü Bahar Lokman’ da bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nostalji Antep Sofrasıİnal AydınoğluZambak Karabay
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