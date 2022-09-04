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NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN YENİ KİTAP: TESLİMİYET PSİKOLOJİSİ

Kitapları 73 dile çevrilen, 84 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel barış ödülü adayı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından heyecanla beklenen yeni kitabı “Teslimiyet Psikolojisi” raflardaki yerini aldı. 

04 Eylül 2022 Pazar 15:54
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN YENİ KİTAP: TESLİMİYET PSİKOLOJİSİ

NEVAL KÜTÜK

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Teslimiyet Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. 

 

Kitap arka kapaktan: 

Dünyevi insan ego merkezli yaşar yani her şeyi egosunu tatmin etmek için yapar. Herkes her gün defalarca “ben” der ama buna rağmen “ben”in kim olduğunu dahi bilmez ve varoluşsal teslimiyet içinde olmazsa asla da bilemez.

Kendisini tekâmüle adamış insan teslimiyet gerçeğini ebedî özünden saçılan ışıkta görebilir. Zira insan, mutlak teslimiyet olgusunu kendi içinde uyandırmalı ve teslimiyet ışığını takip ederek teslimiyetin zirvesine ulaşmalıdır.

Teslimiyet sayesinde birey varoluşla aşk yaşayabilir. Bu, tamamen metafizik bir deneyimdir. Aşk dünyevi olsa da dünyevi teslimiyete yol açar ve teslimiyet dünyasal olsa da varoluşsal teslimiyete neden olur; yeter ki insan samimi olsun.


Varoluşsal aşk ve teslimiyet dünyasal yaşamın ölümüdür. Yaşam zaten varoluşsal teslimiyet içinde olmayan herkesi öldürür. Yalnızca varoluşsal teslimiyet içinde olanı öldüremez çünkü o ebedî özüne merkezlenerek ölümsüzlüğünü kazanmıştır.

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol ve Duygu gibi insana dair hemen her konuda 84 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Teslimiyet Psikolojisi”, teslimiyet konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

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NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN YENİ KİTAP: TESLİMİYET PSİKOLOJİSİNEVAL KÜTÜKönce Vatan
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