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NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN ÇIĞIR AÇAN KİTAP: İNTİHAR PSİKOLOJİSİ

Kitapları 73 dile çevrilen, 86 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel barış ödülü adayı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından merakla beklenen yeni kitabı “İntihar Psikolojisi” raflardaki yerini aldı.

09 Mart 2023 Perşembe 13:51
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN ÇIĞIR AÇAN KİTAP: İNTİHAR PSİKOLOJİSİ

HABER: NEVAL KÜTÜK

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “İntihar Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. 

Kitap arka kapaktan:

İnsan evladı kendini öldürebilir veya yaşamaya devam edebilir. Aslında her gün herkes buna karar vermektedir: “Yaşamaya devam mı, tamam mı?” Bazıları yaşaması mümkün olmasına rağmen ölmeyi seçer, bazıları ise kendini öldürmesi mümkün olmasına rağmen yaşamayı seçer.

Gerçek şu ki intihar bir çöldür, intiharcı ise bu uçsuz bucaksız intihar çölünde acılar içinde dolaşan ve çözüm bulamayan bir azap yolcusudur. İntihar çölünde dolaşan insan başkalarının kalbine zalimlik tohumları eker çünkü o kendine karşı zalim olmaktadır.

Her insan bünyesinde hem yapıcı hem de yıkıcı dinamikler mevcuttur. Canlı varlık, cansız bedene can vererek hayata getirir. Sonuç olarak insan bünyesinde canlanmış bedenin canını alarak tekrar cansız hâle getirme dürtüsü bulunmaktadır.

Gerçek şu ki intihar bir zihin kurgudur. Zira zihin intihar sahnesi kurar, bir intihar senaryosu yazar ve bir intihar oyunu sergiler. İnsan zihnin bu intihar oyununa gelirse eninde sonunda intihar edebilir.

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu ve Masumiyet gibi insana dair hemen her konuda 86 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “İntihar Psikolojisi”, intihar konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AKİF MANAF
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