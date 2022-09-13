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Niyazi Koluş mutluluğun kitabını yazdı

Yazar Niyazi Koluş, “Mutluluk Bulaşıcıdır Gülümsemek Gibi” adlı yeni kitabını okurla buluşturdu. Koluş şimdi bir sürpriz hazırlığında: “Kitabım tiyatro oyunu olacak!”

13 Eylül 2022 Salı 11:59
Niyazi Koluş mutluluğun kitabını yazdı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Henüz lise öğrencisiyken kaleme aldığı “Helin” kitabıyla başladığı edebiyat serüvenine devam eden Niyazi Koluş, yeni romanı “Mutluluk Bulaşıcıdır Gülümsemek Gibi”yi okurların beğenisine sundu. Koluş’un mutluluğun sırlarını anlattığı eseri, Nitelikli Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

EN KISA YOL: GÜLÜMSE!

Niyazi Koluş, “Bu kitap aşırı mutluluk içerir” alt başlığıyla yayımlanan kitabında okurlarına “Gülümseyin” mesajını veriyor: “Gülümsemek sizi gençleştirir. Gülümsediğinizde mutlu olur, özünüze kavuşursunuz. İçinizdeki güzellikleri yüzünüze yansıtırsınız. Gülümseyin ve evrene mutluluğunuzu gönderin. Mutluluğun birçok yolu vardır. Ancak en kısa yolu gülümseyebilmektir.”

TİYATROYA TAŞIYOR

Yeni kitabının heyecanını yaşayan Niyazi Koluş bir de sürpriz proje hazırlığında. Genç yazar, eserini tiyatroya taşıyacak: “Mutluluk Bulaşıcıdır Gülümsemek Gibi kitabımı şu an tiyatro oyunu haline getiriyorum. En kısa zamanda tiyatro oyunu olarak sahnede yerini alacak.“

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Niyazi Koluş
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