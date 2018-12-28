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Niobe’nin Kenti’nden Resim Sergisi Açıldı

Ressam Hülya Ersezgin’in Niobe’nin Kentinden isimli resim sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Fatih Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi 4 Ocak tarihine kadar sanatseverlere kapılarını açacak.

Niobe’nin Kenti’nden Resim Sergisi Açıldı

Ressam Hülya Ersezgin’in Niobe’nin Kentinden isimli resim sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Fatih Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi 4 Ocak tarihine kadar sanatseverlere kapılarını açacak.

28 Aralık 2018 Cuma 13:19
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Niobe’nin Kenti’nden Resim Sergisi Açıldı

HABER: HASRET DİLEK DELİER 

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’nda, ressam Hülya Ersezgin’in kişisel resim sergisi, törenle açıldı.

Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, daire başkanları ve davetliler katıldı. Sergisi hakkında bilgi veren Hülya Ersezgin, okul yıllarından itibaren bütün dönemleri kapsayan bir sergi olduğunu belirterek, “Anadolu, mitoloji, tango ve Niobe’nin kentinden olan sergi çalışmalarını derleyip hepsini bir arada yeniden sergiliyorum. Geçmişten günümüze kadar olan bir sergi. Bu çalışmaları da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu salonu bize hediye ettiği için sergiliyorum” dedi. 

Açılışa katılan protokol üyelerinin açılış kurdelesinin kesmesiyle birlikte sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Protokol üyeleri ve davetliler, sergi açılışı ardından sergiyi gezerek, ressam Hülya Ersezgin’den eserler hakkında bilgi aldı.

Önce Vatan Gazetesi

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