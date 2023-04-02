Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nilüfer’de Toplanamayan Toplum atölyeleri başladı

Nilüfer Belediyesi'nin başlattığı yeni söyleşi dizisi  “Toplanamayan Toplum” atölyesine katılan Murat Erşen, ilk oturumda, klasik ve modern siyaset felsefesinde toplumun kuruluşu ile büyük düşünürlerin bu konudaki teorilerine değindi.

02 Nisan 2023 Pazar 11:25
2 Okunma
Nilüfer’de Toplanamayan Toplum atölyeleri başladı

İSTANBUL- Çeşitli disiplinlerde düzenlediği atölyelerle, katılımcılara kendilerini geliştirme fırsatı sunan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni bir söyleşi dizisi başlattı. Felsefeci, çevirmen ve editör Murat Erşen’in katılımıyla düzenlenen “Toplanamayan Toplum” atölyelerinde toplum ve ortaklık kavramlarına, farklı pencerelerden bakılıyor.

Misi’deki Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen Toplanamayan Toplum atölyesinin ilk oturumunda, “Klasik ve modern siyaset felsefesinde toplumun kuruluşu”, büyük düşünürlerin bu konudaki teorileri üzerinden bir yandan gevşeyen bağları, öte yandan sertleşen sınırlarıyla toplum ve ortaklık meselesi ele alındı.

Klasik siyaset felsefesinin; insanın, toplumsal bir varlık olduğu kabulüyle işe başladığını söyleyen Murat Erşen, modern siyaset felsefesinin ise toplumsal sözleşme teorilerine yoğunlaştığını belirtti. Erşen, “Tüketim toplumu ve sosyal medya ile birlikte herkesin, kendi işletmecisi ve bir ürün haline geldiği, neo-liberalizm, sağcılık ve popülizmin yükselişe geçtiği yeni toplumsal aşamada ortaklığı kuranın ne olduğunu, ortak bir şeyleri olmayanların bir arada durabilme ihtimallerini gözden geçirmek, en önemli problemlerden biri olarak görünüyor” dedi.

Murat Erşen, Toplanamayan Toplum atölyelerinde “İnsan toplumsal bir varlık mıdır?”. “Bir topluluğun ya da ortaklığın temelinde ne yatar?”, “Ortak bir şeyleri olmayanlar bir arada durabilir mi?”, “Tüketim ve gösteri çağında toplumlar ne haldedir?” sorularına büyük düşünürlerden alıntılar yaparak cevap arayacaklarını söyledi.

Toplanamayan Toplum atölyesinin 8 Nisan’da gerçekleşecek ikinci oturumunda “Ortak bir şeyleri olmayanların ortaklığı”, 15 Nisan tarihindeki son oturumunda da “Kontrol ve disiplin toplumu, tüketim toplumu, gösteri toplumu, enformatik, şeffaf, yorgun toplum” başlıkları konu edilecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeni Söyleşi Dizisi  Toplanamayan ToplumKlasik Ve Modern Siyaset Felsefesinde Toplumun Kuruluşu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Senfoni Orkestrasından Büyüleyici Konser
Senfoni Orkestrasından Büyüleyici Konser
Senfoni Orkestrasından Büyüleyici Konser
Senfoni Orkestrasından Büyüleyici Konser
“Mozaik Sergisi” sanatseverlerle buluştu
“Mozaik Sergisi” sanatseverlerle buluştu
Altınözü'nde tarihi yapılar depremde ayakta kaldı
Altınözü'nde tarihi yapılar depremde ayakta kaldı
Osmanlı'nın kuruluş toprağı Bilecik'te 38 türbe tespit edildi
Osmanlı'nın kuruluş toprağı Bilecik'te 38 türbe tespit edildi
Depremzede sanatçılarla dayanışma, sanatı yeniden ayağa kaldırdı
Depremzede sanatçılarla dayanışma, sanatı yeniden ayağa kaldırdı
Ürdünlüler "hayır tabağı" geleneğini yeni nesillere aşılıyor
Ürdünlüler "hayır tabağı" geleneğini yeni nesillere aşılıyor
"Bale Gala-Minkus Gecesi" Süreyya Operası'nda sahnelendi
"Bale Gala-Minkus Gecesi" Süreyya Operası'nda sahnelendi
‘Tay’ film sanatına yeni bir bakış açısı kazandırıyor
‘Tay’ film sanatına yeni bir bakış açısı kazandırıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi