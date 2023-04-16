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Niloya ve Arkadaşları Ankara’ya Geliyor

Ekranların sevilen yerli çizgi film kahramanı Niloya, ‘Renkli Balıklar’ ile şehrine geliyor. Çizgi kahramanlar, hafızalara kazınan şarkılar eşliğinde hikayelerini sahneye aktardıkları müzikal kapsamında minik dostlarını hem eğlendirmeye hem de unutulmaz anılara imza atmaya davet ediyor. Niloya ve arkadaşları, bugün Ankara’da sevenleri ile bir araya geliyor.

16 Nisan 2023 Pazar 14:45
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Niloya ve Arkadaşları Ankara’ya Geliyor

ANKARA - YouTube’da 5 milyonu aşan abone sayısı ile 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Niloya, TRT Çocuk ekranlarında her gün yayınlanan bölümleriyle büyük beğeni topluyor. Eğitici öğretici içerikleri, şarkıları ve öğrenme merakı ile çocukların olduğu kadar ailelerin de tercihi olan Niloya ve arkadaşları, eşsiz sahne gösterileri, macera dolu hikâyeleri ve dillerden düşmeyen şarkıları ile birlikte çocuklara anne ve babalarıyla keyif dolu anlar yaşatacak.

Türkiye’nin birçok iline konuk olan doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar veren Niloya ve arkadaşları, 16 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Ankara Panora Sanat Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

Kahramanlar Renkli Balığı Bulabilecek Mi?

Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan Niloya, müzikaliyle hayranlarına bambaşka bir deneyim yaşatacak. Niloya, Mete ve Tospik ile beraber ormanın en şirin gölündeki renkli balıkların eğlenceli gösterilerini izlerken gölde küçük bir balığın kaybolduğunu öğrenirler. Kahramanlar, balıkların bulunması için vakit kaybetmeden yardım etmeye karar verirler. Bunun için ise tek yapmaları gereken küçük balığın izini sürmektir. Peki sizce kahramanlarımız, bu kayıp renkli balığı bulabilecek mi?

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
NiloyaRenkli Balıklar
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