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NİHAT TANRIKULU AYAKTA ALKIŞLANDI

Tanrıkulu gençler ve tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.

22 Mayıs 2022 Pazar 13:46
NİHAT TANRIKULU AYAKTA ALKIŞLANDI

Almina Besra BABAR

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde yapılan halk oylamasında, TÜMKİAD,’Yılın  STK’sı ödülüne layık görüldü. Ödülü Genel Başkan Nihat Tanrıkulu aldı. Türkiye Marka Zirvesi’nde 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Gecede, iş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasından pek çok başarılı isme de farklı kategorilerde ödülleri takdim edildi. Ayrıca, 3 üniversiteden 900 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen, ödül gecesinde bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla isminden söz ettiren TÜMKİAD’da ödüle layık görüldü. Gençlerin alkış yağmuru altında sahneye çıkan Genel Başkan Nihat Tanrıkulu, iliginin kendisini duygulandırdığını belirterek,’ Çok emek verdik, çok ödül aldık. Ama hiçbirisi bizi bu kadar heyecanlandırmadı. Türkiye’nin geleceği siz gençlerle bir arada olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Varsa bir kuşak hatası bakacağımız ilk yer gençler değil, kendimizi göreceğimiz aynalar. Atatürk neden geleceğimizi gençlere emanet etmiştir. Çünkü ülkeyi ve devleti babanızın malı gibi görürseniz yok edersiniz. Çocuğunuzun malı gibi görürseniz korursunuz" sözüyle hem günün anlam ve önemini belirten sözünü ifade etmiş oldu hem de geceye damga vurdu. Tanrıkulu gençler ve tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.

Önce Vatan Gazetesi

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