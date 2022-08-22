NİHAT İLİKCİOĞLU'NA "2 ÖDÜL"

Tanıyan tanıyor, tanımayan şimdi diyecek ki; kim bu Nihat İlikcioğlu da " 2 ÖDÜL" takdim edildi

Nihat İlikcioğlu, Yazar, Şair , Gazeteci, Basından Sorumlu Başkan, Jüri Başkanı ve bir çok sıfatları olan kişi Nihat İlikcioğlu, 2022 Altın Kalemler " Şiir " Yarışmasında şiirlerin değerlendirmesinde ve puanlamasında " Jüri Başkanı " olarak görevini yerine getirdiğinden dolayı " Teşekkür " plaket takdim edilmiştir





Ve yine 2022 Altın Kalemler " Fıkra " yarışmasında " yarışmacı " olarak katılmış olup " Bi de Onu Getir " adlı fıkrası ile " 1. " lik ödülüne layık görülmüştür

1.lik ödülüne layık görülen yüzünüzde bir tebessüme vesile olan ve sizlerin beğenisine sunulan işte o fıkra

Bİ DE ONU GETİR { Temel ile Fadime } FIKRASI

Temel, seslenir Fadime’ye.

– Ula Fadume, hadi koş ‘’ bi de onu ‘’ getur

Fadime şaşırır. Temel’in kızacağından korkar ama yine de sorar.

– Ula Temel kimi getireyum kim o deyince Temel sinirlenir ve tepesi atar.

Temel – Ula Fadume ‘’ bi de onu ‘’ diyrum saa ‘’ bi de onu ‘’ sen de heç bi şey anlamiysun.

Fadime yine anlamaz. Temel’e sorsa bu defa döver, onu götürmese saçını yolacak. Başlar düşünmeye aklına Dursun gelir. Dursun’un yanına gider.

– Ula Dursun. Temel seni çairiyur hele bi gel uşağum.

Dursun kafasını kaşır. Ula bu Temel beni niye çağurur ki ?

Bir köyden diğer bir köye kadar ne oldu acep diye düşüne düşüne gider.

Köye gelirler.

Ve Fadime seslenir, Temel’e.

- Ula Temel’um aha getirdum Dursun’i

Dursun araya girer,

- Ula Temel, beni niye çağurdun de baa uşağum.

Temel – La uşağum ben seni çağırmadum ki;

Dursun, - Aha Fadume eyle dedu.

Temel, diğer köye kadar Dursun’u kovalar ve eve gelir

– Ula Fadume. Dursun’u mu getur dedim ki sa

Fadime – Temel’um ‘’ bi de onu ‘’ getur dedun bende kim o dedim kızdın bi da daha demeye korktum söylemedum düşündüm o kim diye Dursun’u getirdum.

– Ula Fadume. De get şu ‘’ BİDON’’ u getur, yıkanacam bitlendum daa.

Not: Temel ile Fadime fıkrası naçizane kurgulayarak yazılmış olup Temel ile Fadime fıkralarıyla uzaktan yakından bir ilgisi ve benzerliği yoktur. Sadece isimler ‘’ aslı ‘’ gibidir.