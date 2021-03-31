NEVRA SEREZLİ SAKIP SABANCI YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜNÜ ALDI

HABER: NEDRET HOTUN

Tiyatro sanatının gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuş ‘Ustalara minnet ve saygı’ amacıyla 2005 yılından bu yana verilen Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu yılki sahibi usta tiyatrocu ‘Nevra Serezli’ oldu. Nevra Serezli lise yıllarında My Fair Lady ile alkışları topladı. Tiyatro eğitimine Amerika’da devam etti. Haldun Dormen, Yıldız Kenter, Müşvik Kenter, Haldun Taner gibi ustalarla büyüdü. Henüz 22 yaşındayken Dormen Tiyatro’sunda ‘Cengizhan’ın Bisikleti’ ile sahnedeydi. Eşi Metin Serezli ile hem hayatı hem sahneleri paylaştı. Gösteri dünyasında Deve Kuşu Kabare’de, Hisseli Harikalar Kumpanyası’nda oynadı. Televizyonda Çakmaktaş’ların Wilma’sını seslendirdi. Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin unutulmaz karakteri ‘Dudu’ydu. Sahnelerdeki hayatını pekçok ödülle taçlandıran usta oyuncu bu kez Sakıp Sabancı Yaşam Ödülü için sahnede yerini aldı.

Nevra Serezli’ye bu ödülü pandemi nedeniyle 27 Nisan’da başlayan 22.Sabancı Uluslararası Adana Film Festivali’nin açılış töreninde verildi.