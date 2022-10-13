Neriman Uğur ile tiyatro ve oyunculuk üzerine…

FUNDA AKOSMAN
İSTANBUL
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Muğla, Fethiye doğumluyum. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Sanat Dalı Oyunculuk bölümünü bitirdim. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının oyunculuk dalında açtığı sınavı kazanarak, Bursa Ahmet Vefik Paraşa Devlet Tiyatrosu'nda sanatşı olarak göreve başladım ve halen aynı kurumda çalışmaktayım. Üçüncü sınıfta Hamdi’yle tanıştım. Hala devam eden mutlu bir evliliğimiz var. Sonra Yudum ve Türkü girdi hayatımıza.
Tiyatrodan televizyona geçiş süreciniz nasıl oldu?
Tiyatrodan televizyona geçiş bir telefonla oldu. Oyuncu arıyorlarmış beni düşünmüşler. Ben de tamam dedim. Yılan Hikayesi ile televizyon yolculuğuma başladım. Ama asla tiyatroyu bırakmadım.
Bugüne kadar oynadığınız dizilerde sizi etkileyen ve zorlayan bir rol oldu mu?
Bütün rollerimi çocuğum gibi seviyorum diyebilirim. Ama tiyatroda “Orkestra” oyunundaki Fania Fenelon ve “Cadı Kazanı”ndaki Elizabeth ve “Bir Şehnaz Oyun”daki Şehnaz rolünü ayrı bir yere koymak isterim. Çok çalışarak ortaya çıkardığım zor rollerdi. Hatta “Cadı Kazanı”nda Elizabeth rolünü içe kapanık bir karakter olarak gördüğüm için bana uymaz diye kabul etmek istememiştim. Ama yönetmenimiz Malcolm, beni o karakterin içine sokmak için çok uğraşmıştı. Bu konuda ona teşekkür borçluyum.
Efsane yönetmen "Ümit Efekan ile samimi sohbetimizde beraber yeni projeleri olacağını anlattı"
Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?
Herhalde müzikle ilgili bir şey yapmak isterdim. Müzik en sevdiğim şeylerden biridir.
Kendi kişiliğinize yakın rolleri mi yoksa çok farklı rolleri oynamak mı size keyif veriyor?
Tercihim farklı roller tabi ki. Daha çok araştırma gerektirdiği için. Ayrıca insanın kendini oynaması daha da zordur. Çünkü insan kendini taklit edemez ama başkasını daha kolay taklit eder. Tiyatroda da, dizilerde de tercihim zor olan karakterler.
Sahne tozu yutmuş biri olarak sanat yaşamınızda gelmeyi hedeflediğiniz son nokta nedir?
Sahnede hep var olmak, güzel oyunlar oynamak ve iyi işler yaptı diye hatırlanmak, gelecekteki oyunculara rehber olacak bir oyuncu olarak bilinmek.
Çok teşekkür ederim güzel sohbetiniz için. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Ben de bu güzel sohbet için teşekkür ederim.
Hayatı ve kariyeri
Neriman Uğur, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının oyunculuk dalında açtığı sınavı kazanarak, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu sanatçı olarak göreve başladı ve hâlen bu kurumda çalışmaktadır.
1997 yılında Hartford Üniversitesi (New York) Sanat Fakültesi'inde Prof.Malcolm Morrson daveti üzerine gitmiş ve Tiyatro Fakültesi Oyunculuk Atölyesi Franstisek Veres'ın oyunculuk uygulamalarına katılmıştır.
1999-2002 yıllarında, başrollerini Memet Ali Alabora (Komiser Memoli) ve Meltem Cumbul (Zeyno) 'un başrolünü paylaştığı Yılan Hikâyesi, adlı dizide oynadığı Gülsüm adlı karakterle tanındı.
Filmografi
Ramo - 2021
Arka Sokaklar - 2021 - Nevbahar Pamiroğlu
Acı Aşk - 2015 - Şahika
Terkedilmiş - 2015
Huzur Sokağı - 2013 - Zeynep
Sudan Bıkmış Balıklar - 2012 - Seval
Canan - 2011 - Renknaz
Parmaklıklar Ardında - 2008
Düğün Şarkıcısı - 2008
Geç Gelen Bahar, 2008, Sennur
İçimdeki Yabancı, 2008
Hemşire Meri- 2008
Kader, 2007, Nesrin
Sünnet Davası, 2007
Çok Özel Tim, 2007, Şahika Safir
Son Ders: Aşk ve Üniversite [1][2], 2007, Melda Hoca
Şarkılar Susmasın, 2006
Yalancı Yabancı, 2006
Kısmet, 2004
Melekler Adası, 2004-2005, Gülseren
Aşk Olsun, 2003, Sibel
Kırık Ayna,- 2003 Efsun Hatun
Zeybek Ateşi, 2002, Yaren
Yılan Hikayesi, 2000, Gülsüm
Islanan Topraklar, 1997
Yaban, 1995
Rol aldığı tiyatro oyunları
Havada Yüzmek : Charlotte Jones - Jest Tiyatro - 2016
Beni Yeniden Sev : Alphonso Paso - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu - 2012
Bütün Oğullarım : Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2011
Aldatma : Harold Pinter - Nilüfer Sanat Tiyatrosu - 2007
Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Nilüfer Sanat Tiyatrosu - 2003
Orkestra : Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2002
Zilli Zarife : Haldun Taner - Bursa Devlet Tiyatrosu- 2002
Kadın Oyunları: Dario Fo - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2001
Avcı: Hasan Öztürk - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1999
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1998
Hamlet Efendi : Müjdat Gezen - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1998
Vuslat : İsmet Hürmüzlü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1996
Elveda Saraybosna : Yves Collet - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1995
Cadı Kazanı : Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1994
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1994
Akide Şekeri : Metin Balay - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1994
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1992
Bebek Uykusu : Kenan Işık - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Kafkas Tebeşir Dairesi: Bertolt Brecht - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
İhtiras Tramvayı : Tennessee Williams - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1990
Kabare Kabare : Erdinç Dinçer - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1990
Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989
Leonse ile Lena - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988
Bülbül Sesi Gibi : Lawrence Du Garde Peance\Jan Hay - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Ayı: Anton Çehov - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Yıldırım Beyazit : Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1985
Yedekçi : Musahipzade Celal - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1985
Bedel : Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1984
Yaprak Dökümü : Reşat Nuri Güntekin - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1984
Ödülleri
Nilüfer Lions - En İyi Tiyatro Sanatçısı
Osmangazi Rotary - En İyi Tiyatro Sanatçısı
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