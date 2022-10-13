Neriman Uğur ile tiyatro ve oyunculuk üzerine…

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Muğla, Fethiye doğumluyum. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Sanat Dalı Oyunculuk bölümünü bitirdim. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının oyunculuk dalında açtığı sınavı kazanarak, Bursa Ahmet Vefik Paraşa Devlet Tiyatrosu'nda sanatşı olarak göreve başladım ve halen aynı kurumda çalışmaktayım. Üçüncü sınıfta Hamdi’yle tanıştım. Hala devam eden mutlu bir evliliğimiz var. Sonra Yudum ve Türkü girdi hayatımıza.

Tiyatrodan televizyona geçiş süreciniz nasıl oldu?

Tiyatrodan televizyona geçiş bir telefonla oldu. Oyuncu arıyorlarmış beni düşünmüşler. Ben de tamam dedim. Yılan Hikayesi ile televizyon yolculuğuma başladım. Ama asla tiyatroyu bırakmadım.

Bugüne kadar oynadığınız dizilerde sizi etkileyen ve zorlayan bir rol oldu mu?

Bütün rollerimi çocuğum gibi seviyorum diyebilirim. Ama tiyatroda “Orkestra” oyunundaki Fania Fenelon ve “Cadı Kazanı”ndaki Elizabeth ve “Bir Şehnaz Oyun”daki Şehnaz rolünü ayrı bir yere koymak isterim. Çok çalışarak ortaya çıkardığım zor rollerdi. Hatta “Cadı Kazanı”nda Elizabeth rolünü içe kapanık bir karakter olarak gördüğüm için bana uymaz diye kabul etmek istememiştim. Ama yönetmenimiz Malcolm, beni o karakterin içine sokmak için çok uğraşmıştı. Bu konuda ona teşekkür borçluyum.

Efsane yönetmen "Ümit Efekan ile samimi sohbetimizde beraber yeni projeleri olacağını anlattı"

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?

Herhalde müzikle ilgili bir şey yapmak isterdim. Müzik en sevdiğim şeylerden biridir.

Kendi kişiliğinize yakın rolleri mi yoksa çok farklı rolleri oynamak mı size keyif veriyor?

Tercihim farklı roller tabi ki. Daha çok araştırma gerektirdiği için. Ayrıca insanın kendini oynaması daha da zordur. Çünkü insan kendini taklit edemez ama başkasını daha kolay taklit eder. Tiyatroda da, dizilerde de tercihim zor olan karakterler.

Sahne tozu yutmuş biri olarak sanat yaşamınızda gelmeyi hedeflediğiniz son nokta nedir?

Sahnede hep var olmak, güzel oyunlar oynamak ve iyi işler yaptı diye hatırlanmak, gelecekteki oyunculara rehber olacak bir oyuncu olarak bilinmek.

Çok teşekkür ederim güzel sohbetiniz için. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben de bu güzel sohbet için teşekkür ederim.

Hayatı ve kariyeri

Neriman Uğur, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının oyunculuk dalında açtığı sınavı kazanarak, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu sanatçı olarak göreve başladı ve hâlen bu kurumda çalışmaktadır.

1997 yılında Hartford Üniversitesi (New York) Sanat Fakültesi'inde Prof.Malcolm Morrson daveti üzerine gitmiş ve Tiyatro Fakültesi Oyunculuk Atölyesi Franstisek Veres'ın oyunculuk uygulamalarına katılmıştır.

1999-2002 yıllarında, başrollerini Memet Ali Alabora (Komiser Memoli) ve Meltem Cumbul (Zeyno) 'un başrolünü paylaştığı Yılan Hikâyesi, adlı dizide oynadığı Gülsüm adlı karakterle tanındı.

Filmografi

Ramo - 2021

Arka Sokaklar - 2021 - Nevbahar Pamiroğlu

Acı Aşk - 2015 - Şahika

Terkedilmiş - 2015

Huzur Sokağı - 2013 - Zeynep

Sudan Bıkmış Balıklar - 2012 - Seval

Canan - 2011 - Renknaz

Parmaklıklar Ardında - 2008

Düğün Şarkıcısı - 2008

Geç Gelen Bahar, 2008, Sennur

İçimdeki Yabancı, 2008

Hemşire Meri- 2008

Kader, 2007, Nesrin

Sünnet Davası, 2007

Çok Özel Tim, 2007, Şahika Safir

Son Ders: Aşk ve Üniversite [1][2], 2007, Melda Hoca

Şarkılar Susmasın, 2006

Yalancı Yabancı, 2006

Kısmet, 2004

Melekler Adası, 2004-2005, Gülseren

Aşk Olsun, 2003, Sibel

Kırık Ayna,- 2003 Efsun Hatun

Zeybek Ateşi, 2002, Yaren

Yılan Hikayesi, 2000, Gülsüm

Islanan Topraklar, 1997

Yaban, 1995

Rol aldığı tiyatro oyunları

Havada Yüzmek : Charlotte Jones - Jest Tiyatro - 2016

Beni Yeniden Sev : Alphonso Paso - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu - 2012

Bütün Oğullarım : Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2011

Aldatma : Harold Pinter - Nilüfer Sanat Tiyatrosu - 2007

Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Nilüfer Sanat Tiyatrosu - 2003

Orkestra : Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2002

Zilli Zarife : Haldun Taner - Bursa Devlet Tiyatrosu- 2002

Kadın Oyunları: Dario Fo - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2001

Avcı: Hasan Öztürk - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1999

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1998

Hamlet Efendi : Müjdat Gezen - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1998

Vuslat : İsmet Hürmüzlü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1996

Elveda Saraybosna : Yves Collet - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1995

Cadı Kazanı : Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1994

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1994

Akide Şekeri : Metin Balay - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1994

Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1992

Bebek Uykusu : Kenan Işık - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Kafkas Tebeşir Dairesi: Bertolt Brecht - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

İhtiras Tramvayı : Tennessee Williams - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1990

Kabare Kabare : Erdinç Dinçer - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1990

Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989

Leonse ile Lena - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988

Bülbül Sesi Gibi : Lawrence Du Garde Peance\Jan Hay - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Ayı: Anton Çehov - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Yıldırım Beyazit : Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1985

Yedekçi : Musahipzade Celal - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1985

Bedel : Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1984

Yaprak Dökümü : Reşat Nuri Güntekin - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1984

Ödülleri

Nilüfer Lions - En İyi Tiyatro Sanatçısı

Osmangazi Rotary - En İyi Tiyatro Sanatçısı