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Neo Skola ve İlber Ortaylı’dan “Atatürk’ü Anlamak” Eğitimi

Kendini geliştirmek ve hayatta bir adım ileri gitmek isteyen herkesin “en iyilerle” buluşmasını sağlayan online eğitim yönetimi platformu Neo Skola, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı iş birliğiyle 19 Mayıs’a özel, büyük bir armağan olarak ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimini ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

24 Mayıs 2022 Salı 14:33
Neo Skola ve İlber Ortaylı’dan “Atatürk’ü Anlamak” Eğitimi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanan, 5 ders ve 16 bölümden oluşan eğitimde Ortaylı, Atatürk’ün hayatını, kişisel özelliklerini ve başarılarını dışardan bir bakış açısıyla aktarıyor. Ortaylı aynı zamanda, 21. yüzyıldan geriye dönüp baktığımızda Atatürk’ün günümüze bıraktığı izleri, entelektüel kişiliğini derinlemesine bir perspektifte inceliyor.  

Katılımcıların istedikleri yerde ve istedikleri zamanda, yüksek ücretler ödemeksizin eğitim alarak, kendini geliştirme imkanı bulabildiği Neo Skola, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs’ta çok değerli bir eğitimi daha kullanıcılara sunuyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şerefine herkesin katılımına açık yayınlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi, dışardan bir gözle Atatürk’ün hayatını, nasıl gözüktüğünü, topluma hangi izleri bıraktığını ve entelektüel kişiliğini dönemin koşullarıyla paralel bir anlatımla izleyicilere aktarıyor.

Eğitim içeriğinde; Atatürk doğduğunda Selanik ve Osmanlı coğrafyasının durumu, Atatürk’ün okul hayatı ve eğitimi ile dönemin siyasi fikirleri de paylaşılırken, ‘Atatürk gibi bir subay nasıl yetişti?’, ‘Atatürk nasıl bir entelektüeldi?’ gibi sorular da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla cevabını buluyor.

Atatürk’ün kültüre bakışı, arkeoloji ve müzik gibi ilgi gösterdiği alanların da izleyicilere aktarıldığı eğitim, Atatürk’ü diğer liderlerden ayıran özellikleri, dünyadaki Atatürk algısı ve Türk gençlerinin Atatürk’ün mücadelesinden çıkarması gereken dersleri de içeriyor.

Toplam 5 ders, 16 bölümden oluşan ve 2 saati aşan Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi https://www.neoskola.com/egitimler/ataturku-anlamak  adresinden izlenebilir.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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