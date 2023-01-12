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Nef Sanat’tan Muazzam Bir Konser…

Yıldız Kontrtenor Nils Wanderer AKM’de

12 Ocak 2023 Perşembe 12:39
Nef Sanat’tan Muazzam Bir Konser…

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Kurulduğu günden bu yana kazandırdığı yenilikçi ve yaratıcı bakış açısı ile Nef Türkiye’de imza attığı işlerde farkını ortaya koymuş bir şirket olarak tanınmakta. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un Nef çatısı altında topluma kültürel fayda sağlamayı hedefleyen vizyon ve misyonuyla kurulan Nef Sanatta, Türk kültür ve sanat dünyasına yeni bir nefes getirmeyi amaçlamakta. 

Bu vizyon ve misyon doğrultusunda müzikseverleri dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturmak için yolan çıkan Nef Sanat ünlü tenor Placido Domingo’nun kurucusu olduğu, klasik müzik dünyasının en prestijli opera yarışması, “Operalia”da büyük bir çıkışla 2022 yılında ‘İkincilik Ödülü'nü kazanan Nils Wanderer’i, 17 Ocak 2023 Salı günü Atatürk Kültür Merkezi - AKM’de klasik müzikseverlerle buluşturuyor.

Kültür ve sanata yepyeni bir boyut kazandırmak için yeniden yapılanan Nef Sanat, 2023’ün ilk konserinde maestro Orhan Şallıel yönetimindeki Nef Filarmoni Orkestrası eşliğinde genç kontrtenor Nils Wanderer ve St. Petersburg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanovla İstanbullu müzikseverlerle unutamayacakları bir müzik şöleni yaşatacak.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç’ın genel sanat yönetmenliğinde kültür ve sanat alanında çalışmalarına hız veren ‘Nef Sanat’ önceliği ilk olarak bünyesinde kurulan ‘Nef Filarmoni Orkestrası’na veriyor. Türkiye’de ilklere imza atma misyonu ile maestro Orhan Şallıel’in  ‘kurucu şef’ sorumluluğunu üstlendiği orkestra bugüne kadar Türkiye’ye empoze edilen “en iyi” kavramına bambaşka bir boyut kazandıracağı etkinlikler serisine bu konserle başlıyacak.

Hızlı bir yükselişle Avrupa’nın en ünlü şan sanatçıları arasına giren kontrtenor Nils Wanderer, İstanbul’da ilk defa bir senfonik orkestra eşliğinde opera literatürün en güzel aryalarından oluşan bir repertuvar ile sahneye çıkacak. Ünlü kontrtenor Purcell, Haendel, Bach ve Mozart’ın en popüler aryaları seslendireceği bu konserle unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Böylece AKM  “Türk Telekom Opera Salonu” ilk defa senfonik bir konserde bir kontrtenor sahne almış olacak.

Sanat, spor ve cemiyet hayatından önemli kişilerin katılımlarının yanı sıra  bu konserde Nef Sanat klasik müzikseverleri de unutmayarak kayıt yaptıran izleyicileri ücretsiz olarak bu konserde ağırlayacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nef SanatKonserYıldız KontrtenorNils Wanderer AKMSevgül Eroğlu
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