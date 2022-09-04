Neden Geldim Amerika'ya Toronto ve Orlando'da!

ANIL SURAL



Tam geçen sene 'Neden Geldim Amerika'ya- Amerika'da İz Bırakan Türkler' kitabımız piyasaya çıktı.

Rona Doğan ile 5 senelik emeğimizin sonucunda okuyucu ile buluşan kitabımızın gördüğü ilgi her geçen bizleri sevindiriyor.

New York, İstanbul, Washington DC ve Pittsburgh'un ardından Toronto ve Orlando'da kitap tanıtımı ve imza günü etkinliği gerçekleştirdik.



3 Ülke 6 Şehir!

Kitabımızla 3 ülke 6 şehirde etkinlik düzenlemiş olduk.

Kanada'nın Toronto şehrinde gönüllülerin kurduğu 22 senelik Ankara Kitaplığında kitabımızın tanıtımını ve imza gününü gerçekleştirdik

6 bine yakın kitap bulunan Ankara Kitaplığında; Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Zülfü Livaneli, Yekta Kopan, Coşkun Aral ve niceleri burada imza günü düzenlemiş.

Etkinliğimize katılım gösteren Toronto Başkonsolosumuz Sinem Mingan'a, konuklara ve Ankara Kitaplığı'na çok teşekkür ederim.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın "Kültürel Diplomasi" kitabında kitanımıza ayrılan sayfaya Toronto'da kavuşmak nasip oldu.



Neden Geldim Amerika'ya Florida'da!

Benim için çok özel olan bir şehir Orlando... Çünkü ABD'de yaşadığım ilk şehir.

Orlando'da yeni açılan Türk mekanı MY Lounge'da 30 Ağustos Zafer Bayramına özel kitap etkinliği düzenledik.

Üniversite yıllarında yaz aylarında Disney'de çalıştığım Orlando'ya bu sefer kitap etkinliğim için geldim. 11 sene önce ABD'de ilk yaşadığım şehirde kitap tanıtımı ve imza günü paha biçilemez.

Orlando Belediye Başkanı Buddy Dyer yoğun programından dolayı katılamadı fakat tebrik ve başarı dileklerini iletti.