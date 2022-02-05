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Nazan Pamuk “Gözlerimden” Sergisi

Nazan Pamuk’un “Gözlerimden ...” isimli sergisi 03-24 Şubat 2022  tarihleri arasında artgalerim KARAKÖY’de açıldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:05
Nazan Pamuk “Gözlerimden” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Nazan Pamuk, insanları düşünmeye sevk eden, sanatseverlerin hayal dünyalarını zorlayan, sembollere yer veren, yıllar içinde geliştirdiği kendisine özgü bir sanat tarzında eser üretiyor. Yapıtların ana karakterini oluşturan kavramlar, özgürlük ve özgünlüktür. Çalışmalarında sürrealizm, deformasyon ve hiperrealizmi bir arada kullanarak, toplumsal çelişkilerin altını çizmeyi, günümüz dünyasındaki zıtlıklara dikkat çekmeyi seviyor. Resimlerinde çoğunlukla kullandığı ana temalar kadınlar ve atlar. Ayrıca her türlü figür ve tüm doğa unsurlarını işliyor. Onun atları, dizginlenemeyen, eyer vurulamayan, doğada özgürce yaşayan yılki atlarından ilham alıyor. Kadın figürleri de, kadınların toplumdaki öncü rollerini vurgulama arzusunu temsil ediyor. Kadınların toplumdaki yerinin yetersizliğinden etkileniyor ve bunun altını çizmeyi, bu konuda fark yaratmayı çok önemsiyor. 

Sanatseverlerin, güçlü renklerin altında yatan sembolizmi kendi perspektiflerinden süzerek düşünmeye teşvik etmek, renkleri ve doğa unsurlarını da bunda etkili bir araç olarak kullanmak ressamın sanat anlayışında önemli bir yer tutuyor. 

Nazan Pamuk Kimdir... Sürrealist ve fantastik tarzıyla öne çıkan eserlerinde ağırlıklı olarak figür üzerinde çalışan Nazan Pamuk, kendisini etkileyen toplumsal durumları, doğanın korunması ve kadının özgürleşmesi başta olmak üzere etkisinde kaldığı olguları kendi perspektifinden tuvale yansıtıyor. Kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında toplam otuz dört sergide yer alan ressam, son yıllarda sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık vermiş olup özellikle kan, organ ve kök hücre bağışı konusundaki toplum bilincini arttırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Tuval üzerinde yağlı boya tekniğinde çalışan Nazan Pamuk, son serisinde yılkı atları, doğa unsurları ve kadın temalarını kendine özgü üslubuyla harmanlayarak betimlemektedir. 

Önce Vatan Gazetesi

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