NAZAN ÖNCEL'İN İLK ROMANI ‘YARINSIZ YARIN’ 

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Nazan Öncel ilk kitabıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Öncel'in roman türündeki kitabının adı, Yarınsız Yarın.

Ünlü müzisyen Nazan Öncel’in ilk kitabı Yarınsız Yarın Everest Yayınları’ndan çıktı.

Kendine özgü diliyle ve ustalıkla yazdığı hikayelerini müziğe taşıyarak “hikaye anlatan şarkı yazarlığı” geleneğinin ilk kadın temsilcisi olan Nazan Öncel bu kez romanıyla okurların huzurunda. Yarınsız Yarın, şarkı sözlerinin ritminde çocukluktan yaşlılığa beraber büyümeyi, aşık olmayı, kaybetmeyi, kavuşmayı anlatıyor. Nazan Öncel, okurlarına sürprizlerle örülmüş bir okuma serüveni vaat ediyor.

KİTAPTAN;

“Bazıları geçmişini susturmayı, bazıları geleceğini konuşturmayı hayal eder durur. Ne geçmiş susar ne de gelecek konuşur. Bazen bir yarın bir ömre değecek kadar değerli olur ve o tek bir güne her nefesinde minnet duyarsın.”