Nancy Atakan, Ayça Ceylan ve Gül Ilgaz’dan  “Adını Sen Koy” Sergisi 

Mine Sanat Galerisi Deneysel, BE Contemporary’de 15-30 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmiş olan “Adını Sen Koy” sergisini 12 Ağustos - 4 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul’a taşıyor. İki galerinin iş birliğiyle şehirlerarası yolculuk yapan sergi, farklı nesillerden üç kadın sanatçıyı; Nancy Atakan, Ayça Ceylan ve Gül Ilgaz’ı kadın kimliğini sorgulayan video sanat çalışmalarıyla bir araya getiriyor.

“Adını Sen Koy” sergisi, kadın kimliği hakkındaki tanımlamalar, önyargılar, kadınların ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar ve kültürün kimliğe biçtiği roller üzerinde düşünmeye davet ediyor. Sergi kadınlıkla özdeşleşen kahve falı, elbise, el işi, makyaj, dokuma ve nazar boncuğu gibi kültürel unsurları odak noktasına alıyor. Sergi, “Adını Sen Koy” başlığıyla, izleyicileri kadının Türkiye’deki sosyokültürel yapı içindeki pozisyonunu sorgulamaya, tanımlamaya ve nihayetinde adlandırmaya yönelik düşünsel süreçlere aktif olarak dahil etmeyi amaçlıyor.

Kadın figürlerinin, falı okunacak fincanın içerisine özne olarak yerleştirildiği Gül Ilgaz’ın “Fal” (2011) isimli video çalışmasında, videoya Oruç Aruoba’nın metinlerinden derlenmiş olan bir anlatı eşlik ediyor; “Yaşamın kendini seyretmenin süreci olacak. Bir seyirci olacaksın yalnızca..." ve bazen kontrolün kişide değil, kişiden çok ötelerde olmasının altı çiziliyor. “Veda” (2020) adlı videoda ise, sanatçı yerdeki taşlara ve tavana asılı beyaz bir elbiseyi tutan ipleri keserken yere düşen elbise, düşüş hissinin yanı sıra kurtuluş ve özgürleşme hislerini de yansıtıyor.

Pi Artworks İstanbul işbirliğiyle davet edilen Nancy Atakan’ın “Atfedilen” (2016) isimli video çalışmasında karanlıkta, yalnız iki kadının kendilerini ifade etme olanaklarının el işiyle sınırlı olduğu gözlemlenirken, ellerindeki kasnaklara “emergency (acil durum)” yazısını işledikleri fark ediliyor. “I am not who you say I am” (2009) adlı videoda ise, sanatçı, annesinin, çocukluğunun, doğduğu ya da benimsediği ülkenin ve hatta aynadaki yansımasının onu tanımlamamasıyla, ayna karşısında yaptığı makyaj esnasında yüzleşiyor.

Ayça Ceylan’ın “İçsel Bahçem (Pamuk)” (2021) adlı çalışmasında mekâna özgü performatif bir yerleştirmenin kaydı izleniyor. Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın yerel öyküsünden yola çıkan video, eko feminist bakış açısıyla pamuk üzerinden kadın ve doğa ilişkisini tekrar okuyor. “Sen Benim Meleğimsin” (2018) performans belgesinde ise sanatçı nazar boncukları ve aynalar aracılığıyla inşa ettiği ritüel alanında izleyicinin katılımcıya dönüştüğü, içimizdeki kadının/içimizdeki erkeğin zaman ve mekândan bağımsız bir yolculuğa çıktığı bir süreci paylaşıyor. “Ben kimim? Neyi arzuluyorum?” soruları eşliğinde izleyiciyi kimlik inşasında içsel şehirlerini keşfetmeye davet ediyor.

Nancy Atakan (d. 1946, ABD), İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Nancy Atakan, 1970’lerden bu yana yaşadığı şehir İstanbul’un sanat dünyasında hem sanatçı hem de eğitmen ve sanat tarihçisi kimlikleriyle aktif olarak yer almaktadır. Atakan’ın pratiği, yerleştirme, video, fotoğraf, dijital baskı, neon ve metne uzanan çok araçlı bir yaklaşım içerir. Sanatçı çalışmalarına, kadınlık, cinsiyet politikaları, bellek, küreselleşme, imge ve dil arasındaki ilişkiye dair referansları dâhil eder. 2015 senesinde, Hollandalı sanat eleştirmeni ve küratör Nat Muller’in editörlüğünde sanatçının eserlerine bütüncül bir bakış sunan Passing On adını taşıyan monografisi, Almanya Heidelberg ve Berlin’de bulunan sanat yayınevi Kehrer Verlag tarafından yayınlanmıştır. Seçili kişisel sergileri arasında; It still is as it always was, Kalliopi Lemos ile, Pi Artworks Londra, İngiltere (2020); Translation in Motion, Maria Andersson ile, Riksidrottsmuseet, Stockholm, İsveç (2020); Uygun Adım, Marş!, Maria Andersson ile, Salt Beyoğlu, İstanbul, Türkiye (2019).

Ayça Ceylan (d.1989, Çanakkale) İstanbul’da yasıyor ve çalışıyor. Eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları Bölümü’nde devam etmektedir. 2017’de kurulan bodyinperform performans sanat platformunun kurucusudur. Dans, psikoloji, edebiyat ve teknoloji gibi disiplinleri bir arada kullanarak algılama süreçleri hakkında mekâna özgü̈ deneyler üretmektedir. Bedenin ve mekânın birbirini nasıl inşa ettiği, onarım hali ve beden politikaları üzerine araştırmalar yapar. Performanslarında ve atölyelerinde sanat alanları haricinde arketipsel hafızayı etkileyecek kamusal alan, terkedilmiş alan ve antik kent gibi farklı alanları tercih eder. Ritüeller, sembolizm ve doğa en büyük destekçilerindendir. Zorlu PSM, SALT Galata, STUDIO-X Istanbul, Contemporary Istanbul, Casa Dell Arte, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Patara Antik Kenti ve Narmanlı Sanat başta olmak üzere birçok alanda performanslar gerçekleştirmiş̧ ve atölyeler düzenlemiştir. 30 ay süren performansı "Nemf"in performans belgeleri ile ilk kişisel sergisini Bilsart'ta 2020 yılında açmıştır.

Gül Ilgaz (d.1962, İstanbul), İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı. 1990 yılından günümüze çalışmalarında; fotografik imgeler, video projeler ve mekan yerleştirmeler kullanan Ilgaz, 1992 yılında Bard College’da Writing and Thinking programında, 2004 yılında Banff Center Informal Architecture sanatçı programında yer aldı. Çalışmaları 50. Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonunda sergilenmiş̧, İspanya, Fransa, Kanada, ABD, Belçika, Makedonya, Bulgaristan, Çin, Kore, Slovenya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde uluslararası sergilere katılmıştır. Fotoğraf çalışmaları İstanbul Modern’in daimi koleksiyonunda yer almakta olan sanatçının son kişisel sergisi olan “Kırılma Noktası” 2020-1 yılında Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde sergilendi.

