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Müzisyen Maya Perest: Beni biraz hayalperest biraz şair ruhlu bir sanatçı olarak tanımlayabilirsiniz

Yakın zamanda piyasaya sürdüğü "Yok Bana Bu Cihanda", "Karadır Kara", "Benim Yüzümden" ve "Konstantinopolis" besteleriyle beğeni toplayan müzisyen Maya Perest, "Müzikte de çok fazla içerik ve rekabet var. Kalıcı bir yer edinmek asıl mesele." dedi.

06 Nisan 2023 Perşembe 13:34
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Müzisyen Maya Perest: Beni biraz hayalperest biraz şair ruhlu bir sanatçı olarak tanımlayabilirsiniz

İSTANBUL AA- Yakın zamanda piyasaya sürdüğü "Yok Bana Bu Cihanda", "Karadır Kara", "Benim Yüzümden" ve "Konstantinopolis" adlı besteleriyle beğeni toplayan müzisyen Maya Perest, "Hayatın her noktasındaki gibi müzikte de çok fazla içerik ve rekabet var. Dolayısıyla müziğini çıkarmaktan çok o piyasada kalmak, kalıcı bir yer edinmek asıl mesele." dedi.

Genç müzisyen Maya Perest, müzik kariyerine başlangıcını, ilham aldığı müzisyenleri ve müzik piyasasına dair düşüncelerini, Babajim İstanbul stüdyosunda AA muhabirine anlattı.

Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu belirten Perest, "Yurt dışında 5-6 sene öğrenim gördükten sonra müzik yolunu seçmeye karar verdim. Annem de destekledi beni bu süreçte. Genellikle iç dünyamı yansıtan kendi bestelerimi yazıp söylüyorum. Beni biraz hayalperest, biraz şair ruhlu sanatçı olarak tanımlayabilirsiniz." diye konuştu.

Bestelerini genellikle gitar ve piyanoyla yaptığını vurgulayan müzisyen, "Asıl enstrümanım piyano aslında. Küçükken konservatuvarda öğrendim piyanoyu. O sırada bir süre ara verdim müzik öğrenimime ve üniversite yıllarımda arkadaşlarımın yönlendirmesiyle gitara başladım. Aslında gitar çok daha yeni bir enstrüman benim için." değerlendirmesinde bulundu.

"Şairlik yeteneğine sahip olmayı çok isterdim"

Maya Perest, bestelerini türkü formatından beslenerek yaptığını ve 2 parçasını şair ve yayıncı Dündar Hızal ile yazdığını kaydederek, "Biraz kendi tarzımda, kendi üslubumla besteler yapıyorum. Çok isterdim şairlik yeteneğine sahip olmayı. Şarkı sözlerimde, şiirimin az kaldığı yerlerde Dündar Hızal yardımıma koşuyor." ifadelerini kullandı.

Yaptığı müzik türüne de değinen şarkıcı, "İçinde bu coğrafyanın tınılarını taşıyan, evrensel bir müzik yapıyorum. İleride nereye evrileceğini öngöremiyorum." yorumunda bulundu.

Genç müzisyen, rock türüne yaklaşan yeni teklisi "Dönüyor Hala Dünya" için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyerek söyleyerek, tüm bestelerini gelecek yıla kadar bir albümde toplamayı planladığı bilgisini verdi.

"Çağımıza ait şeyler söylüyorum"

Müzikseverlerin yorumlarına da değinen Perest, şunları kaydetti:

"Başta 'Yok Bana Bu Cihanda' olmak üzere diğer şarkılarımın ardından 'Bu bir yerden tanıdık geliyor.' veya 'Sanki çocukluğumuzdan beri bunu dinledik.' gibi yorumlar aldım. Bunu da aslında halk müziğinden çok etkilenmiş olmama bağlıyorum. Halk müzikleri aslında benzer söyleme biçimleri, benzer akorlar etrafında gider ama hep yeni şeyler söylenir üstüne. Alt yapısı kadim olandan beslenir. Hatta yer yer tekrar üzerinden beslenir ama sözler aracılığıyla bir şeyler anlatılır. Halk müziği daha çok şiir okumak gibi bir şey benim için. Sanırım o nedenle insanlar yakın buluyor ve sıcak bakıyor. Çünkü bizim çağımıza ait şeyler söylüyorum."

Maya Perest, gençlerin artık daha özgürce müzik yapabildiklerini aktararak, "Eskiden sınırları daha kalın çizilmiş bir müzik dünyası vardı. Şimdi müzisyenler kendi prodüksiyonlarını yapabiliyor. O yüzden Türk müziği çok daha yaratıcı bir yere gidiyor. Ben heyecanlıyım." dedi.

"Dönüyor Hala Dünya" yakında müzikseverlerle buluşacak

Müzikteki içerik bolluğunun sanatçılar için daha rekabetçi bir ortam doğurduğunu vurgulayan Perest, "Kalıcı olmak biraz daha zorlaşacak gibi geliyor. Hayatın her noktasındaki gibi müzikte de çok fazla içerik ve rekabet var. Dolayısıyla müziğini çıkarmaktan çok, o piyasada kalmak, kalıcı bir yer edinmek asıl mesele." diye konuştu.

Genç müzisyen, bu dönemde sanatın kalitesini kaybetmesine karşın varlığını sürdüreceğini kaydederek, "Sanat ölmedi bence. Sadece şu anki çağa ayak uydurmaya çalışıyor. Her çağın kendi zorlukları olduğunu düşünüyorum. Sanat evriliyor ama öleceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel, Tülay German ve Kaan Tangöze'den ilham aldığını vurgulayan Perest, yabancı sanatçılarda ise Aurora, Bob Dylan ve Joan Baez'den etkilendiğinin altını çizdi.

İlk teklisi "Yok Bana Bu Cihanda"yı Sony Music Türkiye ile geçen yıl piyasaya süren Perest, daha sonra sırasıyla "Konstantinopolis" ve "Karadır Kara" adlı teklilerini çıkardı.

Sanatçının yeni çıkacak teklisi "Dönüyor Hala Dünya" ise yakında müzikseverlerle buluşacak.

AA

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