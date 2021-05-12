‘MÜZİK SUSMASIN’ KAMPANYASINDA DESTEKLER UZATILDI

HABER: NEDRET HOTUN

‘Müzik Susmasın’ kampanyasında destekler 1 ay daha uzatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy twitter’da ‘Müzik emekçilerimiz için ‘Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı’ açıklamasını yaptı.

Pandemi sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan destek programı kapsamında gelir kaybına uğrayan 24 bin 522 müzik sektörü çalışanına 4 ay boyunca her ay 1.000 lira tutarında destek veriliyordu.