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MÜZİK DÜNYASININ KARA GÜNÜ..

ALAEDDİN YAVAŞCA'DAN SONRA FARUK TINAZ'DAN DA KÖTÜ HABER GELDİ...

23 Aralık 2021 Perşembe 15:40
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MÜZİK DÜNYASININ KARA GÜNÜ..

HABER: BURHAN AKDAĞ


BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖREN FARUK TINAZ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ FULYA ACIBADEM HASTANESİNDE HAYATINI KAYBETTİ...

SANATÇI DOSTUM, ARKADAŞIM FARUK TINAZ'A ALLAHTAN RAHMET, SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM.

MEKANI CENNET OLSUN.

FARUK TINAZ KİMDİR..

6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu

Son Güncelleme: 23.12.2021 15:41
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MÜZİK DÜNYASININ KARA GÜNÜ..Faruk TınazFaruk Tınaz Hayatını Kaybetti
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