Müze Gazhane’de yeni sezon etkinlikleri başlıyor

İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ve Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle Müze Gazhane, nisan ayına dopdolu bir etkinlik programıyla başlıyor. Farklı tarzlardaki sanatçıları müzikseverlerle buluşturan konserler; çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri; hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri, güldürürken düşündüren stand up gösterileri, tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası sezon boyunca Müze Gazhane’de olacak.
Etkinliklere dair detaylar ise şöyle:
FİLM 101-ETKİNLİK MEKÂNI: T ATÖLYE
Geçtiğimiz sezon alanında uzman isimlerin eşliğinde haftanın konusuna uygun temada ufuk açıcı ve öğretici içeriklerle bir araya geldiğimiz 101 söyleşi serisi, nisan ayı itibarıyla Altyazı iş birliğiyle yeniden Müze Gazhane’de olacak.
Program:
10 Nisan Pazartesi, 18.00 | Film 101: Hayalle Gerçek Arasında: Sinemanın Doğuşuna Kısa Bir Bakış- Aslı Ildır
17 Nisan Pazartesi, 18.00 | Film 101: Klasik Hollywood ve Filmin “Normali”: Konvansiyonel Anlatı -Gelenekleri ve Film Biçiminin Ortaya Çıkışı- Aslı Ildır
24 Nisan Pazartesi, 19.00 | Film 101: Karşı Sinema: Egemen Sinema Dilini Yıkmak- Aslı Ildır&Fırat Yücel
DANS DANS DANS!-ETKİNLİK MEKÂNI: P EK BİNA VE -2 OTOPARK
Dans Dans Dans! ile baleden Latin’e, swing’ten hiphop’a farklı dans stillerinde atölyeler katılımcılarla olacak.
Program:
3 Nisan Pazartesi, 18.30 |Yetişkinler İçin Bale Atölyesi
3 Nisan Pazartesi, 20.15 |Yetişkinler İçin Bale Atölyesi
10 Nisan Pazartesi, 18.30 |Yetişkinler İçin Bale Atölyesi
10 Nisan Pazartesi, 20.15 |Yetişkinler İçin Bale Atölyesi
10 Nisan Pazartesi, 20.30 | Latin Dans Gecesi, DANSAdres, Eğitmen: Önder Pamukoğlu
24 Nisan Pazartesi, 18.30 | Yetişkinler İçin Bale Atölyesi
24 Nisan Pazartesi, 20.15 | Yetişkinler İçin Bale Atölyesi
FİLM GÖSTERİMLERİ / ETKİNLİK MEKÂNI: Q DECK
Film gösterimleri kapsamında unutulmaz filmler ünlü konuklar eşliğinde izlenerek keyifli sohbetler gerçekleştirilecek.
Program:
11 Nisan Salı, 20.30 | Konuk: Ezel Akay
18 Nisan Salı, 20.30 | Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak
25 Nisan Salı, 20.00 | Karşılaşmalar: Düet Özel Gösterim
HAVA KARARINCA / ETKİNLİK MEKÂNI: GAZHANE MEYDAN
Tarihin dokusunun mum ışığıyla aydınlandığı ikonik konser serisi Hava Kararınca, her çarşamba Müze Gazhane’de olacak.
Program:
12 Nisan Çarşamba, 20.30 | İncesaz
19 Nisan Çarşamba, 20.30 | Taksim Trio
26 Nisan Çarşamba, 20.00 | Büyük Ev Ablukada Akustik
YERİN ALTINDA/ ETKİNLİK MEKÂNI: -2 OTOPARK
Otopark alanının alternatif bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında konser serisi, güncel müzik sahnesinin beğenilen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.
Program:
13 Nisan Perşembe, 20.30 |Lalalar
20 Nisan Perşembe, 20.30 | Messer Chups, Ön Grup: Asperger
27 Nisan Perşembe, 20.00 | Yasemin Mori
ENDÜSTRİMANTAL / ETKİNLİK MEKÂNI: Q DECK
Farklı müzik türlerinin her hafta farklı enstrümanlarla performe edileceği ücretsiz konser serisi Endüstrimantal, müziğin ve mimarinin etkileyici uyumuna ev sahipliği yapacak.
Program:
14 Nisan Cuma, 20.30 | Burak Malçok
28 Nisan Cuma, 20.00 | Bilal Karaman Swing Project
GÜLMEK YAKIŞIR / ETKİNLİK MEKÂNI: GAZHANE MEYDAN
Mizah dünyasının sevilen isimleri, güldürürken düşündüren stand up performansları ile Müze Gazhane’ye geliyor. Geçtiğimiz sezon Doğu Demirkol, Deniz Göktaş, TuzBiber Stand Up ve Kaan Sezyum gibi mizahın usta isimlerinin yer aldığı Gülmek Yakışır, yeni sezonda da ücretsiz olarak değerli performansları seyircilerle buluşturacak.
Program:
16 Nisan Pazar,20.30 | Zafer Algöz
AZ ÇOKTUR / ETKİNLİK MEKÂNI: T ATÖLYE
“Az Çoktur” söyleşi serisi ile uzman konuklar eşliğinde sıfır atık yaşamak, ihtiyacımız olan kadar tüketmek ve minimalist bir yaşam biçimini benimsemek gibi temalar konuşulacak.
Program:
16 Nisan Pazar,12.00 | Ekolojik Yaşam Teknikleri, Yürütücü: Gözde Özbey
FİLM ATÖLYELERİ / ETKİNLİK MEKÂNI: T ATÖLYE
Sinema Yazarı Şenay Aydemir tarafından verilecek Film Okuma Atölyesi’nde her hafta bir film analiz edilecek; katılımcılar film dilini öğrenirken film analiz pratiklerini geliştirecekler. Berat İlk'in yürütücülüğünde gerçekleşecek Tek Kare Canlandırma Atölyesi’nde ise katılımcılara, zeotrope ve flipbook gibi eğlenceli örnekler gösterilerek canlandırma filmin yapım aşamaları anlatılacak.
Program:
6 Nisan Perşembe, 20.30 | Film Okuma Atölyesi- The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh, 2022)-Şenay Aydemir
13 Nisan Perşembe, 20.30 | Tek Kare Canlandırma Atölyesi- Berat İlk
20 Nisan Perşembe, 20.30 | Film Okuma Atölyesi- Yol (Şerif Gören, 1982)- Şenay Aydemir
27 Nisan Perşembe, 20.30 | Tek Kare Canlandırma Atölyesi- Berat İlk
HABER: GİZEM ÇAKAL
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