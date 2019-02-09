“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY
Teşvikiye’nin seçkin sanat galerilerinden Akyol Sanat Galerisi “Mutluluğun Resmi” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Akyol Sanat‘ın işletmecisi, sanat camiasının sevilen ismi Ayla Akyol tarafından düzenlenen sergide 43 sanatçıdan 43 eser yer alıyor.
Düzenlenen kokteylle açılan sergide, katılımcılara Ayla Akyol tarafından teşekkür belgeleri verilirken, davetlilerin bolca hatıra fotoğrafı çektirdiği gözlendi.
Sergi, 21 Şubat’a kadar Akyol Art Center, Şakayık Sokak Desen Apt. No:17 D:1 Teşvikiye adresinde Pazar hariç her gün 14:00– 19:00 saatleri arası sanatseverlerce gezilebilecek.
Sergide eserleri yer alan sanatçılar: Asuman Türkkan, Ayda Ersoy, Ayla Akyol, Aynur Yıldırım, Ayşegül İlerigelen Özdemir, Betül Vural, Birsen Tüyen, Cahide Topaloğlu, Defne Etiz, Emine Seçkin, Emine Yılmaz, Fatma Boğ, Fehmi Bildik, Fergün Erkmen, Feriha Aldoğan, Fevziye Özmen, Figen Koylan, Fügen Ergüven, Gül Batmanoğlu Çetin, Gülçin Alpay, Harika Ören, Haydar Şendur Cankutan, Hülya Ataözden, Melehat Coşkun, Nazan Akpınar, Nazan Havuş, Nil Batmanoğlu Künbi, Nilüfer Batmanoğlu, Nur Ulubil, Nurcan Orman, Perihan Bildik, Pervin Bülbül, Ruhşen Yıldız, Sabahat Bayar, Sedat Kumova, Selcan Odabaşı, Selma Tokdemir, Seval Gülün, Sevin Akış, Tuğrul Çalış, Tülay Aner Güzeldere ve Zerrin Çiğdem Aner…
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