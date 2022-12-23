Mustafa Turay’ın ikinci kitabi Yelkovan Durağı çıktı

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Çeşitli dergi ve süreli yayınlarda halen şiir, deneme ve sinema eleştiri türlerinde yazıları yayınlanan Mustafa Turay’ın ikinci kitabi Yelkovan Durağı Fihrist yayınlarından çıktı. Daha önce Dorlion yayınlarından çıkan gök gürültülü Sağanak Yaşam adlı şiir kitabı ardından şair, şiir yolculuğuna okurlarını da davet ediyor Yelkovan Durağı'ndan.

Yelkovan Durağı'nda sevenler, sevilmeyi reddedenler, kendi kendine dönüp ruhuna gömülenler, romantik seri katiller, şairleri katledenler… Vicdanınızda, ideolojinizde, bilinçaltınızda ne var ise sizde artık bu durakta bir suç ortağısınız. Paramparça hayatların dimdik durduğunu iddia edenler için artık ağıt yakma vaktidir. Gün gelecek sevdiğin için unutulacaksın, senin de hükmün bellidir. Sığındığın Yelkovan Durağında satırlar hüznün sorumluluğunu asla üstlenmeyecek.

Yelkovan Durağı tüm kitapevlerinde ve D&R’da satışta.

"Adı belli bir şehirde doğmuşum,

Şimdi adı saklı bir şehirde ölüyorum, ötesi yalan

Mürekkebin kokusu ciğerlerime sinmiş

Yılların ağları bileklerime örümceklenmiş

İlk kalem tutuşumu unutmuşum, iki büklüm civanım

Anneme söyleyin dert etmesin

Yeniden doğursun, tekrardan büyütsün beni

Biraz daha konuşursam yüreğime inecek dilim

Kaldığımız yerden ağlayalım hâlimize"