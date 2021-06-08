İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Adalar Kültür Derneği 2021 Yaz Kültür–Sanat Festivali kapsamında; Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gürgüler “Işığın Dili” Kişisel Resim Sergisi, 5 Haziran – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pandemi dönemi açılışı kurallar dahilinde gerçekleşen sergide sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Mustafa Gürgüler 34 parçadan oluşan sergiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getiriyor:

“Sayıların uzayda dizilişi, tek bir noktanın çizgiye, oradan düzleme ve sonra üç boyutla belki de daha öteye yapılan bir yolculuk sonrası tekrar aynı noktaya dönmesi... Kadim bilgilerde bundan Kutsal Geometri olarak bahsediliyor”...

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gürgüler

1966 İstanbul’da dünyaya geldi.

1987 İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu.

1987-1989 M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat olarak Tekstil konulu yüksek lisans; 1989-1996 Tekstil Malzemesinin Mekan Çevre İçinde Sanatsal Kullanımı isimli tezi ile sanatta yeterlilik programını tamamladı.

1988-2005 yılları arasında Avrupa pazarına yönelik ihracat yapan firmalara erkek üst giyimi konusunda farklı markalar için giysi koleksiyonu hazırladı, moda pazarlama bölümlerinde çalıştı.

2006 Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; Tekstil ve Moda Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak göreve başladı.

2016 Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak görev yapmakta.

Tekstil tasarımı eğitimi alanında bilgisayar destekli baskı tasarımı, desen, yüzey tasarımı, moda pazarlama gibi dersleri lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik öğrencilerine vermekte, tez danışmanlığı yapmaktadır.

Bölümünde verdiği derslerinin yanı sıra, İstanbul, Antalya, Kharson, Madrid gibi şehirlerde karma sergilere katıldı. Makale, bildiri, konferans ve proje araştırmaları devam etmektedir.