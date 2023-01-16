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Mustafa Ergi’den rehber niteliğinde kitap

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genia Turkey Enerji Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ergi, kendi sektöründe rehber niteliğinde bir kitap hazırladı. “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasa Hukuku ve Uygulamaları” adlı eser, Yargı Yayınevleri tarafından yayımlandı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 11:39
Mustafa Ergi’den rehber niteliğinde kitap

Hesap uzmanı Mustafa Ergi, uzun süredir üzerinde çalıştığı kitabını tamamladı. Doğanlar Holding’de yönetim kurulu üyeliği ve GeniaTurkey Enerji Yatırımları şirketinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten Ergi’nin “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasa Hukuku ve Uygulamaları” adlı kitabı, raflardaki yerini aldı. Rehber niteliğindeki eser, Yargı Yayınevleri tarafından sektöre sunuldu.

MUSTAFA ERGİ KİMDİR?

Mustafa Ergi, 1968 yılında Konya’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Konya’da, liseyi İzmir’de tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl açılan hesap uzmanlığı sınavını kazanarak “hesap uzmanı” unvanı ile Maliye Bakanı’na bağlı vergi inceleme elemanı olarak atandı.
Maliye Bakanlığı bursu ile Amerika’da Carnegie Mellon Üniversitesi’nde “Public Management” ve “Finance” master’ı yaptı. Akabinde Turizm Bakanlığı’nda İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2 yıl bu görevi yürüttü. 19 Kasım 2001’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kuruluşundan itibaren enerji sektörünün yeniden yapılandırılmasında, ilk ve ikincil mevzuatların oluşturulması, lisanslama ve diğer denetim alanlarının yürütülmesinde kurucu ekipte yer alarak aktif rol üstlendi.
2002 yılında EPDK kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Finansman Dairesi Başkanı olarak atandı. Enerji sektörünün finansman modellerinin oluşumunda çalışmalarda bulundu. 2004 yılında petrol piyasasının EPDK’na bağlanması ile, düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurucu Petrol Piyasası Dairesi Başkanı olarak atandı.
2008 yılında Altınbaş Holding Mali İşler Grup Başkanı olarak göreve başladı. Holdingde sırasıyla Alpet Genel Müdürlüğü, Enerji ve Lojistik Grup Başkanlığı, Denetim Grup Başkanlığı ve Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Aynı zamanda TOBB Sektör Meclisi üyeliği ve sektörün en önde sivil toplum örgütlerinden PETDER Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.
2018-2022 yılları arasında Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve Galatasaray Taç Spor Başkanlığı görevleri ile 2021-2022 yıllarında, Galatasaray Finans ve Mevzuat Müşaviri görevlerini üstlendi.


 

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa ErgiSıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasa Hukuku Ve Uygulamaları
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