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Mustafa Çatıkkaş'ın yeni kitabı 'Haksızlık' çıktı

Mustafa Çatıkkaş’ın deneme türündeki yazılarından oluşan ‘Haksızlık’ isimli yeni kitabı Liman Yayınevi’nden çıktı.

17 Kasım 2022 Perşembe 16:21
Mustafa Çatıkkaş'ın yeni kitabı 'Haksızlık' çıktı

Sanat, siyaset, toplum bilim, psikoloji, tarih, kadın, erkek, aşk ve güncel konuların irdelendiği toplam 56 bağımsız yazıdan oluşan kitap, renkli karton kapak ve 124 sayfadan oluşuyor. “Kitabın adı neden haksızlık?” sorusuna; ‘’Fars dilinden Türkçemize geçmiş olan hak kelimesi, oldukça sık kullandığımız sözcüklerden birisidir. Türk Dil Kurumu’na göre: ‘Adalet, hukuka uygunluk, hisse, toprak, gerçeklik, doğruluk, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma, kağıttaki yazıyı kazıma ve Tanrı yani Allah’ demektir. Hak denince akla hemen haksızlık kelimesi de gelmektedir.

 O halde haksızlık ne demek ona da bakmak lazım; Haksızlık; Adaletsizlik, hukuksuzluk, topraksızlık, sahtekârlık, yazı yazmamak, okumamak, tanrısızlık yani allahsızlık demektir. Bu kitap hak ile haksızlık arasındaki çelişkileri mercek altına alan yazılardan oluşuyor.

’Haksızlık karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır’ şiarıyla yazmaya çalıştığım yazılarda hak ve hukukun herkese, her zaman lazım olacağının altını çizmeye çalıştım. Öte yandan; Kitabın adını belirlemeye çalışırken haksızlığa uğramış insanlara bu haksızlığı yapanların ‘Hakk’sız yani Allahsız olduklarının altını da çizmeye çalıştım. Elbette burada bahsedilen Allahsızlık kavramı dini bir anlam taşımamakla birlikte halk dilinde kullanıldığı şekliyle; Vicdansız, ölçüyü kaçırmış, bencil, acımasız, kötücül insanlardan bahsedilmektedir. Zaten insan da hak ve haksızlık arasındaki bir çelişkiden ibarettir. Biz haksızlıkları yazarak, haklının yanında yer almaya, Haklı için mücadele etmeye devam edeceğiz. ’’ şeklinde cevap verdi.

Kitabın sunuş yazısını kalem alan Tarihçi, Yazar Mustafa Solak ise yazar hakkında şöyle yazmıştır: Mustafa Çatıkkaş, deneme niteliğindeki yazılarıyla bize hayatın içinden sesleniyor. Bizlerle karşılıklı konuşuyormuş gibi yazan yazar, sorularla birçok konuda fikrimize başvurarak bizi sohbetin içine çekiyor.

İşlemeyen veya bozuk işleyen adalet düzenini, çocuk gelin, adam kayırma gibi toplumsal sorunları irdeleyen yazarımız, bu yönüyle bizi düşünmeye sevk ediyor. Konuları kimi zaman bir hiciv üslubuyla, ters mesaj vererek ele alıyor. Örneğin “çocuklarınıza ahlaklı olmayı öğretmeyin, çalmayı, çırpmayı öğretin. Ağzı başka türlü konuşup, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyi öğretin. Bırakın okuyarak adam olmasın, kaç kişiye okudukları için adam muamelesi yapılıyor ki?” diye sorarken aslında ahlaksızlığa geçit verilmesine olan kızgınlığını yansıtıyor.

Mustafa Çatıkkaş’ın Karışık – Denemeler ve Farkında Değildin – Şiir adlı İki kitabı daha bulunuyor. Haksızlık tüm satış platformlarından okuyucularıyla buluşuyor.





 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Çatıkkaş
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