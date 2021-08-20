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MUSA GÖÇMEN VE SENFOROCK GRUBUNDAN TARİHE GEÇECEK BİR ROCK GECESİ 

Klasik ve rock müziğe senfonik orkestra eşliğinde alternatif yorumlar getiren Musa Göçmen şefliğindeki Senforock Grubu, 59. Uluslararası Bursa Festivali’nde Bursalı hayranlarıyla buluştu. 

20 Ağustos 2021 Cuma 16:56
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MUSA GÖÇMEN VE SENFOROCK GRUBUNDAN TARİHE GEÇECEK BİR ROCK GECESİ 

NEDRET HOTUN

BURSA

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser, afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza saygı duruşu ile başladı. En sevilen Türkçe ve yabancı rock parçalarını şef Musa Göçmen önderliğinde seslendiren Senforock Grubu Bursa’da tarihe geçecek bir konsere imza attı.

ROCK GECESİNDE ÖZEL KONSER

Konserin son bölümünde ise Senforock Grubu sahneye dünyanın ilk özel gereksinimli bireylerinden oluşan Fark Band Grubu’nu davet etti. Fark Band, daha sonra Tanju Okan’ın “Kadınım” şarkısını farkındalık oluşturmak adına kadın haklarına ithafen yorumladı. Söyledikleri şarkılarla hem coşturan hem de duygulandıran grup izleyicilerden büyük alkış aldı

İZEV Başkanı Hakan Kural, özel gereksinimli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen Fark Band projesinin Avrupa’nın en iyi, dünyadaki 60 ülke arasında da en iyi sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Bu anlamlı müzik grubuna böylesine büyük bir organizasyonda sahne alma imkanı veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Önce Vatan Gazetesi

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Bursa Kültürpark Açıkhava TiyatrosuNEDRET HOTUNMUSA GÖÇMENSENFOROCK GRUBUROCK GECESİönce Vatan
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