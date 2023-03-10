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MURAT AŞKAN'DAN SİNEMATİK SOUNDLAR: ''FLASHBACK'' ve ''REVOLUTION''

10 Mart 2023 Cuma 09:42
MURAT AŞKAN'DAN SİNEMATİK SOUNDLAR: ''FLASHBACK'' ve ''REVOLUTION''

Besteci ve Aranjör Murat Aşkan'ın yepyeni  enstrümantal parçaları ''Flashback'' ve “Revolution” tüm dijital platformlarda listedeki yerini aldı.

Murat Aşkan, geçen yıl yayınladığı “Stay” adlı enstrümantal parçasının ardından geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2 yeni single çalışmasında  daha çok sinematik bir sound ile karşımıza çıkıyor.


Kendisi aranjörlüğün dışında çeşitli Müzikallerde besteci kimliği ile yer almakta, müzik tasarımları ve şarkı sözü yazarlığı da yapmaktadır.

Murat Aşkan'ın müzik tasarımını yaptığı müzikaller  arasında yer alan  Seyirlik Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği ''Ceviz Adam Müzikali'' ve ''Mini Mini Bir Kuş Müzikali'' de kapalı gişe oynayarak Türkiye turnesine devam etmektedir.

Murat Aşkan Web Site:  www.murataskan.com

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 10.03.2023 09:43
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MURAT AŞKANDAN SİNEMATİK SOUNDLAR: FLASHBACK Ve REVOLUTION
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