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MÜMİN SARIKAYA HAK ETTİĞİ ÖDÜLÜ ALDI

45. inci Panten Altın Kelebek Ödülleri 9 Aralık'ta sahiplerini buldu.

MÜMİN SARIKAYA HAK ETTİĞİ ÖDÜLÜ ALDI

45. inci Panten Altın Kelebek Ödülleri 9 Aralık'ta sahiplerini buldu.

11 Aralık 2018 Salı 13:13
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MÜMİN SARIKAYA HAK ETTİĞİ ÖDÜLÜ ALDI

HABER: HASRET DİLEK DELİER

Ünlü sanatçı Mümin SARIKAYA, Altın Kelebek ödül töreninde, "En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı" ödülünü Mahmut Tuncer'in elinden aldı. 

Oldukça heyecanlı görünen ve gönüllere taht kuran Halk Müziği Sanatçısı Mümin Sarıkaya, ödülünü alırken duygularını şöyle ifade etti: 

"Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben biraz uzaklardan geldim. Burada olmak heyecan verici bir şey. İsmimiz bir kaç yıldır duyuluyor belki ama 30 yıldır müziğe emek vermiş bir kardeşinizim. Hatta umutlarımı yitirdiğim bir an da "Ben Yoruldum Hayat" isimli şarkıyı yazmıştım. Şimdi görüyorum ki hiç bir emek bu dünyada boşa gitmiyor. Sizin için bu ödülü düşünenler var sağ olsunlar. Kanal D'ye, Kelebek okurlarına, Hürriyet'e hepsine tek tek teşekkür ederim. Ben de en çok emeği olan insanların başında annem geliyor. Abim, ablam, kıymetli eşim Nilay burada. Ve tabii buradan kızım ve oğluma da selam gönderiyorum.

Benim burada olmamda ki en büyük sebep Dokuzsekiz Müziktir. Ahmet Çelenk'tir. Ahmet ağabeyim ellerinden öpüyorum. Herşey için Allah razı olsun sağ ol." 

MÜMİN SARIKAYA KİMDİR? 

1978 yılında Yozgat’da doğdu. Henüz 1yaşında iken babasını kaybeden Mümin Sarıkaya, bağlama ile ilk öğretim yıllarında tanıştı. İlk dersini ağabeyinden aldı. 

Annesi, ablası ve ağabeyi ile birlikte zor günler geçiren Sarıkaya'nın o dönemlerdeki tek hayali annesine bir ev alabilmekti. 25 yaşında bu hayalini gerçekleştirdi. 

28 yıl boyunca bağlama çaldı ve son yıllarda beste yapmaya başladı. Eserlerini sosyal medya platformları aracılığı ile müzik severlerle buluşturmaya başlayan Mümin Sarıkaya, Youtube’da paylaştığı “Ben Yoruldum Hayat” bestesi ile dikkatleri üzerinde çekti. Bir çok dizide yer alan “Ben Yoruldum Hayat” şarkısının video klibi 100 milyonun üzerinde izlendi. Mümin Sarıkaya, DokuzsekizMüzik’ten Ahmet Çelenk ile yolları kesiştikten sonra eserlerini bir albümde toplamaya karar verdi. Türkiye’nin farklı yerlerinde konserlerine devam ederken, aynı zamanda albüm hazırlıklarını tamamladı.

Mümin Sarıkaya’nın albümle aynı adı taşıyan, “Ben Yoruldum Hayat” ve daha önce single olarak yayınladığı “Al Başımdan Bu Dertleri” şarkılarının da bulunduğu albümde 10 eser yer almakta. Albümde 6 şarkının söz ve müziği Mümin Sarıkaya’ya ait. Ayrıca Neşet Ertaş, Ali Osman Nebioğlu, Nurullah Akçayır gibi ustaların eserlerini yorumlayan Sarıkaya, şarkıların düzenlemelerinde Göksun Çavdar, Cihan Sezer, Alper Atakan gibi önemli müzisyenlerle çalıştı. Mümin Sarıkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mümin Sarıkaya45. Inci Panten Altın Kelebek Ödülleri
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